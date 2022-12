Thomas H. Lee Partners betaalt 350 miljoen dollar (ongeveer 330 miljoen euro) voor een meerderheidsbelang van 58 procent. Bynder is gevestigd in Amsterdam en ontwikkelt een platform voor digital asset management (DAM).

Organisaties gebruiken het platform om digital assets (video’s, afbeeldingen, teksten, enzovoorts) in een centrale omgeving te beheren. Marketeers, webdevelopers, vormgevers en andere medewerkers kunnen hun assets uit de omgeving plukken. Naast archivering ontwikkelt Bynder tools voor projectmanagement en contentcreatie.

Bynder werd in 2013 opgericht. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 500 medewerkers, vestigingen wereldwijd en een waardering van circa 600 miljoen dollar. Het hoofdkantoor ligt in Amsterdam. Thomas H. Lee Partners (THL) maakte onlangs een investering van 350 miljoen dollar bekend. De organisatie neemt Bynder over via een meerderheidsbelang van 58 procent.

Bynder groeit hard

“Bynder is uitgegroeid tot een bedrijf met een jaaromzet van 100 miljoen dollar en 1,7 miljoen gebruikers bij bijna 4.000 merken wereldwijd”, reageerde oprichter Chris Hall. “Met dit nieuwe partnerschap kunnen we nog meer waarde leveren.”

THL heeft hoge verwachtingen. “Bynder is marktleider in een categorie die volgens ons fundamenteel is geworden voor grootschalige digitale marketing”, vertelden Cliff Longley en Jeff Swenson, managing directors bij THL.

Naar verwachting wordt de deal aan het begin van het nieuwe jaar afgerond. De verklaringen van THL en Bynder suggereren dat de structuur van het bedrijf intact blijft. CEO Bob Hickey liet weten dat Bynder de investering wil gebruiken voor productontwikkeling en partners.

