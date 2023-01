Axelio maakt de overname van BEND CRM bekend. Het bedrijf implementeert en beheert Microsoft Dynamics 365-oplossingen voor het onderwijs, non-profitorganisaties en het mkb.

BEND en Axelio hebben overlap. Beide organisaties specialiseren in Microsoft Dynamics 365. Met de overname van BEND haalt Axelio een groep CRM-specialisten in huis.

BEND is gevestigd in Groningen. Het bedrijf verleent Microsoft Dynamics 365-diensten aan diverse hogescholen, universiteiten en mbo-scholen.

“Een echte specialist in het onderwijs”, omschrijft Frank van der Woude, CEO van Axelio. “Het is een kleinschalig bedrijf dat omarmd wordt door grote en gerenommeerde onderwijsinstellingen, maar ook organisaties in het mkb en de non-profit sector.”

“We zijn van dezelfde bloedgroep”, voegt Van der Woude toe. Bert Doedens, mede-eigenaar van BEND, onderstreept zijn woorden. “Door die persoonlijke

klik zijn mijn compagnon Marc Borker en ik ervan overtuigd dat we met elkaar succesvol gaan zijn.”

“Wat ik leuk vind: wij identificeren ons graag met onze noordelijke roots, we zijn

nuchter en pragmatisch. Die karaktereigenschappen zien we ook terug binnen Axelio. Niet hoogdravend, maar wel ambitieus”, aldus Doedens.

Axelio en BEND

Axelio breidt snel uit. In het afgelopen anderhalf jaar nam de organisatie drie andere Microsoft Dynamics 365-specialisten over: Newminds uit Hengelo, Pixelzebra uit Nootdorp en Xperit uit Barneveld.

BEND, het nieuwste dochterbedrijf, ziet de overname als groeikans. Als kleinbedrijf met grote klanten hield het team weinig tijd over voor organisatorische uitdagingen, licht Doedens toe.

“Het lukte ons niet goed genoeg om zelf stappen te zetten, want we zijn altijd met onze klanten bezig”, vertelt de mede-eigenaar. “Door onze aansluiting bij Axelio lossen we onze kwetsbaarheid op.”

Volgens Axelio is de overname alleen maar voordelig voor de klanten van het dochterbedrijf. “BEND blijft wie BEND is”, zei een woordvoerder. Het merk en management gaan nergens heen. De organisatie zal “mee-ondernemen”, zoals Doedens beschrijft.

Tip: Audensiel neemt Cream Consulting uit Brussel over