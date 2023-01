Het Nederlandse Netpresenter is een van de eerste bedrijven met een integratie van ChatGPT. Klanten kunnen de AI-toepassing voortaan gebruiken om teksten te genereren en direct naar meerdere communicatiekanalen te versturen.

ChatGPT trekt de aandacht. De artificial intelligence tool is sinds eind 2022 gratis beschikbaar. Gebruikers bezoeken de website, stellen een vraag en ontvangen geloofwaardige teksten of code.

OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, maakte op 17 januari bekend dat het model voor derde partijen beschikbaar werd via een API. De API stelt organisaties in staat om ChatGPT tegen betaling in eigen applicaties aan te bieden.

Bedrijven moeten zich voor een wachtlijst inschrijven om toegang te krijgen tot de API. Netpresenter, de ontwikkelaar van een platform voor communicatie tussen bedrijven en werknemers, heeft toegang gekregen. De Limburgse organisatie maakt bekend dat ChatGPT in het communicatieplatform is geïntegreerd.

De integratie stelt gebruikers in staat om teksten met ChatGPT te genereren en met een druk op de knop naar elk gewenst communicatiekanaal te versturen. Denk aan een sms-bericht, bedrijfsapplicatie of presentatiescherm op kantoor.

Netpresenter is er vroeg bij, maar we verwachten dat veel andere bedrijven ChatGPT in de komende dagen en weken integreren. Organisaties die zich inschrijven voor de wachtlijst komen in aanmerking voor API-toegang.

Netpresenter

Organisaties gebruiken Netpresenter om vanuit een centraal platform berichten naar medewerkers te sturen. “Door het toevoegen van de allernieuwste technologieën, zoals ChatGPT, zijn wij een gamechanger als het gaat om werknemerscommunicatie”, zei Frank Hoen, oprichter en CEO van Netpresenter.

Naast ChatGPT gebruikt de organisatie artificial intelligence om de effectiviteit van berichten aan medewerkers te meten. Het platform raadt bedrijven bijvoorbeeld aan om berichten te herhalen of uitdiepen.

Verder gebruikt Netpresenter artificial intelligence om teksten op Microsoft Teams, SharePoint of het intranet samen te vatten. Gebruikers kunnen de belangrijkste onderwerpen van een tekst automatisch laten opsommen, bijvoorbeeld voor presentaties of mails.

OpenAI commercialiseert

De webversie van ChatGPT is tot nu toe gratis. Organisaties die het model met de API integreren betalen voor gebruik. OpenAI zette in de afgelopen maanden meerdere stappen om de technologie te commercialiseren.

Voorbeelden zijn samenwerkingen met grote partners als Microsoft, waarbij de partner in OpenAI investeert in ruil voor de mogelijkheid om de technologie te integreren.

Grootbedrijven en investeerders hebben hoge verwachtingen van OpenAI. Volgens ingewijden vertelde de organisatie onlangs in privégesprekken dat het tegen 2024 op een omzet van 1 miljard dollar rekent (ongeveer 930 miljoen euro).

De organisatie werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman. OpenAI was aanvankelijk non-profit. Musk wilde naar eigen zeggen aantonen dat AI de wereld kan verbeteren, zonder de gevaren die vaak met de technologie worden geassocieerd.

Het non-profit label verviel in 2019. Sindsdien mag OpenAI groeigeld van zakelijke investeerders aannemen. In hetzelfde jaar stopte Microsoft 1 miljard dollar in de organisatie.

