Volgens ingewijden verwacht de ontwikkelaar van ChatGPT een jaaromzet van 1 miljard dollar (ongeveer 950 miljoen euro) in 2024. Investeerders zien het razendpopulaire AI-model als een geldkoe.

ChatGPT is sinds november gratis beschikbaar. Het AI-model genereert geloofwaardige teksten en code op basis van vragen. ChatGPT ondersteunt meerdere talen, waaronder Nederlands.

Vraag je het model om een samenvatting van de 80-jarige oorlog, dan krijg je een nette beschrijving van het verloop. Hetzelfde geldt voor de meeste andere onderwerpen. Naast teksten genereert het model code in meerdere programmeertalen.

ChatGPT werd getraind en ontwikkeld door OpenAI. De organisatie is onder andere verantwoordelijk voor DALL-E, een model dat afbeeldingen genereert op basis van beschrijvingen. OpenAI positioneert zichzelf tot nu toe als onderzoeksbedrijf, maar daar komt volgens bronnen van Reuters verandering in.

Drie ingewijden lieten weten dat OpenAI volgend jaar een omzet verwacht van 200 miljoen dollar (ongeveer 190 miljoen euro), gevolgd door 1 miljard dollar (ongeveer 950 miljoen euro) in 2024. Volgens de bronnen deelde OpenAI de voorspelling in een recent gesprek met investeerders.

Groot geld

De organisatie werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman. OpenAI was aanvankelijk non-profit. Musk wilde naar eigen zeggen aantonen dat AI de wereld kan verbeteren, zonder de gevaren die vaak met de technologie worden geassocieerd.

Het non-profit label verviel in 2019. Sindsdien mag OpenAI groeigeld van zakelijke investeerders aannemen. In hetzelfde jaar stopte Microsoft 1 miljard dollar in de organisatie.

Vandaag de dag is OpenAI een commercieel bedrijf — niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Developers kunnen DALL-E sinds kort met een API in applicaties verwerken. Elke gegenereerde afbeeldingen kost een paar cent.

ChatGPT is vooralsnog gratis, maar investeerders hebben hoge verwachtingen. Een van de bronnen van Reuters zei dat OpenAI onlangs op 20 miljard dollar werd gewaardeerd.

Reuters nam contact op met de organisatie, maar OpenAI gaf geen commentaar. Het bedrijf houdt vol dat het de mensheid wil helpen door veilige AI te ontwikkelen. Geld is volgens de organisatie een bijzaak. De cijfers vertellen een ander verhaal.