Microsoft biedt bedrijven nu toegang tot Azure OpenAI Service. De techgigant zal de populaire ChatGPT-dienst van OpenAI naar eigen zeggen spoedig toevoegen.

Volgens Microsoft biedt de dienst het GPT-3 model, Codex en Dall-E. Ook eigen AI-diensten van Microsoft zijn via Azure OpenAI beschikbaar. Het gaat om CoPilot, Power BI en het recent gelanceerde Microsoft Designer. Deze tools gebruiken ook de AI-modellen die door OpenAI zijn ontwikkeld.

Toegang onder voorwaarden

Bedrijven hebben nu geen uitnodiging meer nodig om toegang aan te vragen. De toegang is nu alleen nog beperkt tot de managed klanten en partners van de techgigant. Daarnaast moeten bedrijven bij het aanvragen van de toegang uitleggen waar zij de AI-oplossingen voor willen gebruiken. Ook zijn er nog steeds bepaalde inhoudsfilters actief op de diensten, waarmee actief misbruik kan worden opgespoord.

ChatGPT nog geen onderdeel

Opvallend is dat de op dit moment zeer populaire AI-tool ChatGPT van OpenAI nog niet via deze clouddienst beschikbaar is. Wel is het bekend dat deze specifieke dienst juist op Azure grotendeels wordt getraind.

ChatGPT zal in de nabije toekomst, zonder dat daar een tijdstip of tijdpad is voor gegeven, onderdeel worden van Microsoft Azure OpenAI Service, zo maakt CEO Satya Nadella bekend.

