Nvidia lanceert een betaversie van Eye Contact. De AI-functie houdt ogen automatisch in het midden van het beeld — zelfs wanneer je wegkijkt van de camera.

De functie wordt meegeleverd met de Nvidia Broadcast-app. Sommige gebruikers laten weten dat het effect onnatuurlijk en griezelig overkomt.

Eye Contact vervangt je ogen met gesimuleerde ogen die rechtstreeks in de camera staren. De functie probeert de natuurlijke oogkleur en het knipperpatroon van gebruikers na te bootsen. Critici waarschuwen dat ononderbroken oogcontact ongemakkelijk kan overkomen.

Scott Baker, voormalig TV-presentator, reageerde via Twitter op de technologie. “Dit is niet de juiste aanpak. Om communicatie effectief te maken moet je van nature vaak het oogcontact met de camera verbreken (net als in het echte leven).”

“Het belang van oogcontact in menselijke communicatie is diepgaand onderzocht”, vervolgde Baker. “Iemand langer dan 7 tot 10 seconden in de ogen kijken wordt intuïtief ervaren als griezelig of ongemakkelijk.”

Apple probeerde het

Dit is niet de eerste keer dat een bedrijf met gesimuleerde oogballen experimenteert. In 2019 introduceerde Apple een soortgelijke functie in FaceTime. Het ontvangst was overweldigend negatief.

Je kan Eye Contact zelf uitproberen door Nvidia Broadcast gratis te downloaden via de website van het bedrijf.

Tip: HP Presence biedt volwaardig ecosysteem voor (hybride) samenwerken