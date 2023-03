Visma heeft zijn jaarcijfers over 2022 gepresenteerd. De omzet van de organisatie steeg in het afgelopen jaar naar 2,1 miljard euro. De gunstige omzetcijfers zijn voor de SaaS-aanbieder voldoende reden om ook dit jaar verder te willen groeien.

De internationale Visma Group heeft een uitstekend 2022 achter de rug, zo blijkt uit het jaarverslag. De SaaS-aanbieder heeft in Europa en Latijns-Amerika nu 1,4 miljoen klanten. Dit is een groei van 26 procent ten opzichte van 2021. Deze klanten verstuurden in het afgelopen jaar maar liefst 21,7 miljoen e-facturen en 11,1 miljoen loonstroken via de oplossingen van Visma.

De omzet van de internationale Visma Group kwam in 2022 uit op 2,1 miljard euro. Dit is 19 procent hoger dan in het voorafgaande jaar. De omzet kwam voor het grootste deel, 85 procent, uit SaaS-diensten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2021, toen SaaS nog goed was voor 81 procent van de omzet.

Overnames en investeringen

Naast het generen van omzet uit zijn diensten, vormen ook overnames van andere bedrijven een belangrijk onderdeel van de Visma-strategie. 2022 was voor de SaaS-aanbieder met 42 overnames in verschillende (Europese) landen een absoluut recordjaar. Onder meer zorgden enkele van deze overnames ervoor dat Visma nu ook actief is op de Franse en Duitse markt.

Verder heeft de Visma Group het afgelopen jaar in totaal 242 miljoen euro in productontwikkeling geïnvesteerd. Dit is bijna 21 procent van de totale omzet over 2022. Onder meer is in Portugal een negende expertisecentrum opgericht. Dit specifieke expertisecentrum gaat zich vooral richten op deelgebieden als cybersecurity, AI en productontwerp.

Toekomstplannen

De omzet over 2022 wordt als een belangrijke stap gezien voor verdere toekomstige uitbreiding van de activiteiten van de SaaS-aanbieder. “Visma zal blijven doen waar we goed in zijn. We gaan lokaal relevante en gestandaardiseerde cloudsoftware bouwen die bedrijfsadministratie automatiseert, gegevens verbindt, samenlevingen efficiënt laat draaien en bedrijven het financiële vertrouwen geeft waar ze naar op zoek zijn”, zegt CEO Merete Hverven van Visma.

Visma wil aanhaken bij initiatieven van de EU voor het stimuleren van de (zakelijke) digitalisering in de lidstaten. Vooral als het gaat om die marktsegmenten waarin de zakelijke SaaS-aanbieder actief is, zoals voor het mkb.

Tip: AI doet zijn intrede bij Visma-bedrijven