BMC Software heeft een verzoek tot een beursgang ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Dit bericht Bloomberg op basis van bronnen.

Volgens Bloomberg zou de beursgang later dit jaar kunnen plaatsvinden. Als begeleider voor de beursgang zou zakenbank Goldman Sachs zijn aangezocht. BMC Software is nu in handen van de private investeringsmaatschappij KKR&CO. De waarde waarop de softwaregigant nu wordt geschat ligt tussen de 14 miljard euro en 15 miljard dollar. Het zou dan ook 13,1 miljard euro tot 14 miljard euro op kunnen halen met de beursgang.

Zelf hebben de softwaregigant en zijn zakelijke begeleider nog geen commentaar gegeven op de geruchten. BMC Software hield op 7 februari dit jaar wel een call voor investeerders over de resultaten van het derde fiscale kwartaal van 2023. Mogelijk werd de optie tot een beursgang toen al besproken.

Geen uitgemaakte zaak

Een potentiële beursgang van het softwarebedrijf is geen uitgemaakte zaak, zo geven de bronnen tegenover Bloomberg aan. De meest grote kans voor de beursgang is als later dit jaar de markt voor nieuwe noteringen aan de Amerikaanse beurs weer aantrekkelijker wordt.

Daarnaast zou BMC of eigenaar KKR&Co andere opties kunnen overwegen. Zoals een verkoop aan een andere partij.

Volgens Bloomberg trekt het klimaat voor een beursgang in de VS langzaam weer aan.