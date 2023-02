Microsoft geeft mobiele eindgebruikers nu ook de kans de intelligente chatbot Bing op hun devices te gebruiken. De tool is nu beschikbaar voor iOS en Android. Ook integreert de techgigant Bing in zijn communicatiedienst Skype.

Microsoft heeft de functionaliteit nu aan de mobiele versie van zijn Edge-browser toegevoegd. Daarnaast introduceert de techgigant een Bing app voor de mobiele besturingssystemen. Met deze app kunnen gebruikers een chatsessie opstarten en daarmee op dezelfde manier ‘converseren’ als via de desktopversie. Gebruikers kunnen simpele en complexe vragen stellen en daarop antwoorden of citaten krijgen. De antwoorden kunnen worden gepresenteerd via bullet points, tekst of versimpelde antwoorden.

Met de komst van de mobiele app introduceert Microsoft voor de intelligente chatbot ook spraak. Zoekvragen die via spraak worden gesteld, moeten gebruikers meer variatie geven in hun vraagstellingen, maar ook voor de antwoorden die zij krijgen, geeft de techgigant aan. Bing geeft antwoord met een vrouwelijke stem, schrijft The Verge.

Integratie in Skype

Naast de functionaliteit in de mobiele Edge-browser en de komst van de Bing app, is de intelligente chatbotfunctionaliteit ook aan Skype toegevoegd. De intelligente chatbot kan nu aan iedere groep van contacten worden toegevoegd en fungeert daarbij als een ‘normale’ deelnemer. De chatbot kan vragen beantwoorden en informatie geven aan de hele groep contacten.

De nieuwe functionaliteit in de mobiele Edge-browser of met de Bing app is voorlopig alleen beschikbaar voor personen die tot de preview van de intelligente chatbot zijn toegelaten. Ook de Bing-functionaliteit in Skype is voor deze specifieke groep beschikbaar, geeft Microsoft aan.

Wel waarschuwt de techgigant dat voor deze laatste functionaliteit er nog verbindingsproblemen vanwege de beschikbare bandbreedte kunnen zijn. Aan een oplossing van dit probleem wordt gewerkt.

Sleutelwerk aan Bing

Verder lijkt Microsoft gestaag door te werken aan het volmaken van de intelligente chatbot Bing. Naar aanleiding van de eerste ervaringen en feedback is de techgigant bezig met het oplossen van de ‘vreemdere gedragingen’ van de intelligente chatbot. Zo was het mogelijk dat Bing gebruikers kon beledigen, bedreigen en pesten.

De techgigant is daarom nu bezig met het beperken van het aantal antwoorden dat de tool kan geven en geeft het gebruikers de kans te switchen tussen verschillende ‘tones of voice’ van de antwoorden.

Ook geeft Microsoft nu aan dat de intelligente chatbot geen vervanger is voor een zoekmachine. Het is volgens de techgigant vooral bedoeld als een tool dat meer sociale en creatieve ideeën naar gebruikers moet brengen. Zo zou de integratie van de technologie in Skype gebruikers van deze communicatie-omgeving “op nieuwe ideeën en meer inspiratie moeten brengen”.

Lees ook: Microsoft introduceert AI-versies van Bing search en Edge-browser