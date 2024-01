Microsoft heeft een nieuwe Copilot-app voor Android en iOS uitgebracht. De functionaliteit ervan blijkt hetzelfde als de eerdere Bing Chat-applicatie, waarmee GPT-4 en afbeeldingsgenerator DALL-E 3 gratis toegankelijk zijn.

Update 2 januari: Dit bericht is voorzien van een update nu ook de iOS-app gelanceerd is. In december kwam Microsoft al met een Android-versie.

Aangezien de nieuwe Copilot-app in feite Bing Chat in een nieuw jasje is, blijft het een ietwat curieus alternatief voor ChatGPT. De betaalde variant van die chatbot biedt toegang tot de geavanceerde modellen GPT-4 en DALL-E 3, terwijl Copilot gratis en onbeperkt gebruik verleent tot deze LLM’s.

Langzamer, veiliger

Toch levert de Copilot-app duidelijk andere antwoorden op dan ChatGPT. Zo is het nog altijd mogelijk om ‘creatievere’ of ‘preciezere’ antwoorden te genereren dan de standaard optie, iets dat ontbreekt uit de chatbot van OpenAI. Echter zit de vangrails een stuk steviger vast aan de outputs van de Microsoft-assistent dan bij ChatGPT. Ook staat multimodaliteit centraal bij Copilot: afbeeldingen omschrijven en het web doorzoeken zijn vaardigheden die bij de OpenAI-variant ontbreken of enkel via de betaalde optie toegankelijk zijn.

Wie wel bereid is om geld te overhandigen aan OpenAI, krijgt sneller een antwoord dan bij de Copilot-app te verwachten is. Ook merkten we bij een korte test dat outputs tijdens het genereren ervan soms opeens verdwijnen. Al gauw volgt een AI-gegenereerd excuus dat antwoorden geven momenteel niet mogelijk is.

De positionering van de Copilot-app blijft uiteindelijk hetzelfde als wat we zagen bij Bing Chat. Dat wil zeggen: het is bedoeld om gebruikers te inspireren, te helpen met verschillende taken en als tool voor het genereren van afbeeldingen.

