Microsoft heeft nieuwe versies van zijn zoekmachine Bing en zijn browser Edge gepresenteerd die over AI-functionaliteit van OpenAI beschikken. Deze AI-technologie lijkt op die van ChatGPT en geeft gebruikers van de tools meer informatie en context, en stelt hen in staat een chatdiscussie te starten.

Met de aankondiging van de introductie van de AI-technologie voor de Bing-zoekmachine en de Edge- browser lijkt de techgigant het voortouw te nemen in een ‘wapenwedloop’ met concurrent Google. Zeker nu deze laatste techgigant onlangs aankondigde zijn AI-model LaMDA open te zetten voor meer toepassingen en AI aan Google Search wil toevoegen.

Nieuw OpenAI AI-model

Voor de AI-technologie voor de zoekmachine en browser gebruikt Microsoft een nieuw AI-model van OpenAI. Het model dat hiervoor wordt gebruikt, lijkt op ChatGPT, maar is volgens Microsoft veel krachtiger en speciaal gericht op zoekvragen. Het model biedt wel min of meer dezelfde ChatGPT-functionaliteit aan de zoekmachine en de browser.

De nieuwe versie met AI-functionaliteit moet gebruikers betere zoekresultaten bieden, complexe vragen beantwoorden, biedt chatfunctionaliteit om de juiste resultaten te krijgen en helpt met het samenstellen van content. Ook kan de AI-technologie, in combinatie met de laatste versie van Edge, samenvattingen maken en iedere webpagina analyseren.

AI-ondersteuning voor Bing

Met het ‘nieuwe Bing’ krijgen gebruikers hun zoekresultaten te zien met in een zijscherm door AI gegenereerde context en opmerkingen over de specifiek zoekterm. De zoekresultaten worden in een linker scherm getoond en de AI-context en -opmerkingen in een rechter scherm. Volgens Microsoft zijn gebruikers hierdoor in staat de AI-resultaten te checken op waarheid, zodat beide stromen informatie elkaar aanvullen.

Daarnaast kunnen de gebruikers van het nieuwe Bing met de chatbot van de zoekmachine ‘converseren’ via een normale interface, zoals ook bij ChatGPT. Dit door vragen te stellen.

Edge AI-functionaliteit

Binnen de laatste versie van de browser Edge geeft de AI-functionaliteit nu twee verschillende ‘modes’; Chat en Compose. De Chat-modus stelt gebruikers in staat de AI-technologie vragen te stellen over een document of webpagina. Bijvoorbeeld om de belangrijkste hoogtepunten uit een lang webdocument te halen en samen te vatten. Ook kan met de chat-modus een interactieve Q&A worden opgestart over de content van een bepaalde website.

De Compose-mode stelt gebruikers in staat de browser te laten helpen bij het maken van content. Denk daarbij aan het schrijven van webcontent of een LinkedIn-post.

De nieuwe versie van Bing is nu in een beperkte preview beschikbaar, onder meer met sommige vooraf ingevulde antwoorden. Daarnaast is er een wachtlijst om de tool meer te mogen gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

