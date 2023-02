Hoewel het idee intrigerend is, zal het een uitdaging zijn om van een chatbot een levensvatbaar bedrijf te maken. Google heeft al zeven jaar een chat-zoekinterface, de Google Assistant, maar is er niet in geslaagd die te gelde te maken. Bovendien kost het genereren van een chatsessie voor elke zoekopdracht meer dan een traditionele zoekopdracht.

Momenteel bouwt Google search een index van het web op, die wordt gescand, gerangschikt en gecategoriseerd om relevante vermeldingen in de zoekresultaten op te leveren. Een ChatGPT-achtige zoekmachine zou inhouden dat voor elke zoekopdracht een uitgebreid neuraal netwerk, gemodelleerd naar het menselijk brein, wordt opgestart, tekst wordt gegenereerd en een uitgebreide zoekindex wordt bevraagd op feitelijke informatie. Interactie met een chatbot zal langer duren dan een fractie van een seconde, omdat het heen-en-weer-karakter van ChatGPT meer inhoudt dan een traditionele zoekmachine.

AI Search duurder dan traditioneel zoeken

Dat vertegenwoordigt miljarden aan extra kosten. De geschatte jaarlijkse kostenstijging voor Google varieert, waarbij Morgan Stanley een stijging van 6 miljard dollar schat als een “ChatGPT-achtige AI” de helft van de zoekopdrachten die Google ontvangt met antwoorden van 50 woorden zou afhandelen. Adviesbureau SemiAnalysis voorspelt dat het 3 miljard dollar zou kosten.

Hoewel Google voorzichtig is over schaalgrootte, is het interessant op te merken dat Google al op een schaal werkt die de meeste bedrijven in de schaduw stelt en elke computerbelasting aankan. Schaalgrootte is slechts een kwestie van wat Google wil betalen.

Zoeken is een primaire activiteit voor Google, en met de noodzaak om dagelijks 8,5 miljard zoekopdrachten te verwerken, kunnen de kosten per zoekopdracht zich snel opstapelen.

Nu het bedrijf bezig is met een bloedbad van kostenbesparingen, is het echter niet ideaal om vooruit te kijken naar zijn belangrijkste consumentenproduct dat “een paar jaar lang” torenhoge kosten heeft. De winstgevendheid van chatbots wordt nog steeds bepaald, zoals blijkt uit de stemassistenten van Google en Amazon, die er na jaren van proberen niet in geslaagd zijn winst te maken.

OpenAI rekent per gegenereerd woord, wat niet werkt voor zoekmachines. Hoewel Microsoft met adverteerders heeft gesproken over zijn plan om “advertenties in te voegen in reacties die door de Bing chatbot worden gegenereerd”, is het onduidelijk hoe lastig dat zou zijn en of consumenten zouden reageren als een chatbot plotseling overgaat in een reclameblok.

Uiteindelijk is de winstgevendheid van een ChatGPT-achtige zoekmachine versus een traditionele zoekmachine nog onduidelijk. Als onmiddellijk een goed antwoord krijgen resulteert in minder tijd doorbrengen op Google dan graven door een lijst van 10 blauwe links, is het onduidelijk of een chatbot-interface zou resulteren in meer of minder advertentie-inkomsten.