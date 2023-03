Henchman heeft 6,5 miljoen euro kapitaal opgehaald bij Adjacent VC en Acton Capital. Het bedrijf wil de investering gebruiken om met AI de advocaat van morgen te ondersteunen.

De startup zag in de zomer van 2021 het levenslicht, toen het begon met een in Microsoft Word geïntegreerde zoekrobot die clausules suggereert op basis van contracten uit de database van advocaten. Het is in staat contracten te verrijken met suggesties, vertalen of grammaticaal volledig aan te passen aan de behoeften van de klant. Daarmee bedient Henchman inmiddels bedrijven uit België en Nederland.

Miljoeneninvestering

Om verder in te zetten op innovatie heeft Henchman 6,5 miljoen euro opgehaald. Naast het Amerikaanse Adjacent VC en het Duitse Acton Capital stappen het Britse Conviction VC, Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten (oprichters Showpad), Hendrik Isebaert (CEO Showpad) en Felix Van de Maele (oprichter Collibra) in. Ook huidige aandeelhouders staken geld in het bedrijf tijdens de recente investeringsronde.

Het geld is bedoeld om de concurrentie voor te blijven en nieuwe markten aan te boren. “Na enkele referentiegesprekken werd duidelijk dat de kracht van Henchman ligt in hoe perfect het product past in de bestaande manier van werken van juristen. Het komt zelden voor dat een SaaS-bedrijf zo vroeg reeds internationale klanten overtuigt, maar de klantobsessie van Henchman zorgde al voor adoptie in heel Europa en in de VS. Ik kijk ernaar uit om samen met het team te schalen naar het volgende niveau”, zegt Nico Wittenborn, Investeerder bij Adjacent V.

Tip: fma Digital breidt activiteiten uit naar België