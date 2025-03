Perplexity jaagt op groeikapitaal om vuist te maken als AI-zoekmachine

De op AI gebaseerde zoekmachine Perplexity is volgens recente berichtgeving van Amerikaanse nieuwsmedia in gesprek met investeerders om tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar aan nieuw kapitaal op te halen. De waarde van het bedrijf zou daardoor stijgen tot maximaal 18 miljard dollar.

In december vorig jaar waardeerden analisten Perplexity nog op 9 miljard dollar na een investeringsronde van 500 miljoen dollar. Dit kwam neer op een verdrievoudiging ten opzichte van de eerdere waardering van 3 miljard dollar.

Het bedrijf is actief in de zoekmachinemarkt en concurreert met grote spelers als Google en Microsoft, maar ook met AI-chatbots zoals ChatGPT van OpenAI. Sinds de doorbraak van ChatGPT, eind 2022, groeide Perplexity sterk.

Meer concurrentie voor Perplexity

Perplexity was een van de eerste alternatieven voor ChatGPT, met als niche dat het op basis van meerdere LLM’s zoekopdrachten kon uitvoeren. Het wist zo een voorsprong te nemen in dit domein. Bronnen van CNBC gaven aan dat het bedrijf de jaarlijks terugkerende omzet inmiddels verhoogde tot net onder de 100 miljoen dollar. Toch ondervindt het de laatste tijd meer concurrentie van zowel gevestigde namen als nieuwe toetreders.

Zo introduceerde Anthropic onlangs een search-tool die het mogelijk maakt om via hun chatbot Claude het internet te doorzoeken met real-time resultaten. OpenAI voegde vorig jaar al een vergelijkbare zoekfunctie toe aan ChatGPT, om zo de concurrentie aan te gaan met Perplexity en Google.

Google zelf zit intussen ook niet stil. Het introduceerde vorig jaar AI Overviews (buiten Europa), een functie binnen Google Search die beknoptere antwoorden geeft op zoekvragen, in plaats van simpelweg links te tonen.

Investering in AI-startups

Om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden, zette Perplexity verschillende stappen. Zo werd er volgens CNBC een durfkapitaalfonds van 50 miljoen dollar opgericht om te investeren in veelbelovende AI-startups in een vroeg stadium. Hoewel Perplexity zelf ook in het fonds investeert, komt het grootste deel van het geld van externe investeerders.

Volgens het bedrijf heeft het dankzij de introductie van zijn Sonar API een goede positie om beloftevolle startups te ontdekken. Met deze API kunnen ontwikkelaars de zoekmogelijkheden van Perplexity in hun eigen apps integreren. Zo krijgt het bedrijf inzicht in welke toepassingen veel verkeer genereren.

In januari kwam het bedrijf nog in het nieuws met een opvallend voorstel om te fuseren met TikTok, het platform van ByteDance. Deze fusie zou TikTok in staat stellen om actief te blijven op de Amerikaanse markt, mocht daar een federaal verbod worden ingevoerd.

Perplexity ontwikkelt eigen browser

Daarnaast werkt Perplexity aan de lancering van een eigen browser, genaamd Comet, die het speciaal heeft ontwikkeld voor agentic search. Dit is een nieuwe vorm van zoeken waarbij AI meer initiatief neemt. Hiermee wil het bedrijf concurreren met bestaande browsers zoals Google Chrome, Safari, Firefox en Opera.

Overigens ligt het bedrijf onder vuur vanwege beschuldigingen dat het zoekresultaten toont die simpelweg gekopieerd zijn van mediabronnen. Als reactie hierop lanceerde Perplexity in juni een model voor opbrengstdeling met uitgevers. Wanneer het bedrijf advertentie-inkomsten genereert via antwoorden waarin een artikel wordt aangehaald, ontvangt de uitgever van dat artikel een percentage van de inkomsten.

Premiumabonnement voor geavanceerde zoekfuncties

Het bedrijf meldde eerder deze maand dat het inmiddels meer dan 15 miljoen actieve gebruikers heeft. Om ook daar meer uit te halen, biedt het een premiumabonnement aan waarmee gebruikers geavanceerdere zoekfuncties krijgen, zoals het kunnen doorzoeken van eigen bestanden op computer of smartphone. Ook bevat het abonnement extra functies voor financiële zoekvragen, zoals aandelenkoersen en winstcijfers.