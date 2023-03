TheValueChain heeft onlangs de Nederlandse SAP-consultant HuRis overgenomen. Hiermee wil de Belgische SAP-implementatiepartner zijn diensten uitbreiden en groeien op de langere termijn.

Met de overname krijgt TheValueChain een expert in SAP HR-oplossingen in handen. HuRis specialiseert zich in SAP HXM en SAP SuccessFactors.

Voor TheValueChain is het meerderheidsbelang in de Nederlandse SAP-consultant een uitbreiding op het bestaande portfolio. De Belgische SAP-partner bedient al vele marktsegmenten voor het automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, maar zag nog kansen voor de HR-markt. De meeste expertise van TheValueChain ligt op het gebied van SAP Customer Experience en SAP S/4HANA.

Met de inlijving van HuRis kan nu ook dit marktsegment beter worden bediend. Niet alleen de kennis over de SAP HR-producten was een aanleiding om een meerderheidsbelang te verwerven, ook de verschillende add-ons van HuRis wekten interesse.

Verder draagt het meerderheidsbelang bij aan de groei van TheValueChain op langere termijn. Het Belgische bedrijf heeft nu vestigingen in België, Zwitserland en Nederland. HuRis wordt de tweede vestiging in Nederland, naast een kantoor in Amersfoort.

Kansen voor HuRis

HuRis ziet de overname als een mooie kans klanten een breder aanbod van diensten te kunnen leveren, meer flexibiliteit te bieden en de internationale ambities waar te maken. De SAP-consultant blijft onder eigen vlag en merknaam opereren. Ook de identiteit van het bedrijf blijft hetzelfde, evenals het managementteam.

