In een recente tweet kondigde Elon Musk, de CEO van Twitter, aan dat Twitter vanaf 15 april alleen nog geverifieerde accounts op je persoonlijke tijdlijn zal tonen. Dit is de algoritmische tijdlijn met de naam “For You”. Musk zegt dat deze zet de “enige realistische manier is om geavanceerde AI bots aan te pakken die de boel overnemen.”

Dit betekent dat als je niet een geverifieerde gebruiker bent, je Tweets niet in de tijdlijn van andere verschijnen. Alleen als gebruikers op het andere tabblad met “Volgend” klikken zien ze je Tweets. Dit betekent dat veel minder mensen de Tweets van niet-geverifieerde mensen zullen zien. Deze nieuwe zet om van de “For you” tijdlijn een geverifieerde account feed te maken zal waarschijnlijk geen populaire beslissing zijn. Aan de andere kant zijn alle geverifieerde personen bekend en traceerbaar, dus de kwaliteit van de Tweets zal waarschijnlijk omhoog gaan. Het verwijdert waarschijnlijk wel de spambots en flamewars.

Twitter heeft momenteel slechts 385.000 betalende gebruikers

Daarnaast verwijdert het bedrijf op 1 april de verificatievinkjes van eerder bekende accounts. Het ziet er dus naar uit dat de “For You” tijdlijn enkel gevuld zal worden door betaalde accounts, naast merken (bedrijven) en accounts van overheden, waardoor het een exclusief betaalde tijdlijn wordt.

Musk zei ook dat voortaan alleen geverifieerde accounts kunnen deelnemen aan polls. Of dat geldt voor door Twitter gecreëerde polls of voor alle polls op het platform is onduidelijk. De aankondiging is een beetje verwarrend.

Wordt Twitter weer succesvol?

Musk verandert Twitter in hoog tempo. Gebruikers hebben niet veel tijd om zich aan te passen aan alle veranderingen. Musk kijkt definitief naar de lange termijn, want hij vertelde zijn personeel dat Twitter nu slechts zo’n 20 miljard dollar waard is. Maar hij gelooft dat het op weg is naar een waarde van 240 miljard dollar over een paar jaar. Hij wil dat Twitter een succesvol en gezond sociaal netwerk wordt, waar de inkomsten vooral gebaseerd zijn op abonnementen in plaats van reclame. De vraag die veel mensen hebben is of hij daarin zal slagen?