WhatsApp heeft de uitbreiding aangekondigd van zijn functie voor meerdere apparaten, die voorheen toegang gaf tot accounts op Android-tablets, browsers en computers naast een primaire telefoon. De dienst is nu ook te gebruiken op meerdere smartphones. Gebruikers kunnen tot vier verschillende telefoons toevoegen aan hetzelfde account.

De nieuwe functie wordt in de komende weken uitgerold naar alle gebruikers. Voor het instellen van een secundaire telefoon moet een nieuwe optie “koppelen aan bestaande account” worden aangetikt, die een QR-code genereert die moet worden gescand door de primaire WhatsApp-telefoon via de optie “een apparaat koppelen” in de instellingen. De nieuwe functie werkt op zowel iOS- als Android-apparaten.

Het bedrijf presenteert de functie als een handig hulpmiddel voor kleine bedrijven. WhatsApp suggereert dat ze misschien willen dat meerdere werknemers via verschillende telefoons berichten versturen en ontvangen van hetzelfde bedrijfsnummer. Het is ook handig voor individuen die meerdere smartphones gebruiken en willen dat ze worden gekoppeld aan hetzelfde WhatsApp-account.

De primaire telefoon die aanvankelijk is aangemeld bij de account wordt beschouwd als het “primaire” apparaat, maar deze hoeft niet te zijn ingeschakeld om berichten te ontvangen op andere telefoons, Android-tablets of computers. Als het primaire apparaat echter meer dan 14 dagen inactief is, logt WhatsApp andere apparaten uit. Gebruikers kunnen gekoppelde apparaten ook handmatig afmelden vanaf de primaire telefoon.

Officiële oplossing

Zodra een tweede telefoon is gekoppeld aan een WhatsApp-account, kunnen op beide telefoons berichten worden verzonden en ontvangen. Berichten worden gesynchroniseerd tussen telefoons, ongeacht het besturingssysteem, inclusief van iOS naar Android en omgekeerd.

Berichten van maximaal een jaar worden gesynchroniseerd tussen apparaten, zodat gebruikers hun chatgeschiedenis kunnen bekijken voordat ze nieuwe berichten versturen. Hoewel er eerder al workarounds waren om via WhatsApp Web in een browser toegang te krijgen tot hetzelfde WhatsApp-account op meerdere telefoons, zal de officiële ondersteuning van de functie naar verwachting veel naadlozer en nuttiger zijn. Persoonlijke berichten blijven end-to-end versleuteld, zodat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft.

