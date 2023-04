De techgigant zegt dat het duizenden ontwikkelaarsaccounts heeft geannuleerd en meer dan een miljoen apps heeft geblokkeerd voor Google Play.

Google heeft een intern rapport uitgebracht over het handhaven van het nieuwe beveiligingsbeleid op zijn Google Play app store. Anu Yamunan en Khawaja Shams van het Android Security and Privacy Team en Mohet Saxena, Director of Trust & Safety for Play & Android Security, publiceerden de resultaten deze week in een blogpost. “Google Play veilig houden voor gebruikers en ontwikkelaars blijft een topprioriteit voor Google”, schrijven ze. “Google Play Protect blijft elke dag miljarden geïnstalleerde apps scannen op miljarden Android-apparaten om gebruikers te beschermen tegen bedreigingen zoals malware en ongewenste software.”

De schrijvers gaan er prat op dat ze in 2022 hebben voorkomen dat 1,43 miljoen beleidsschendende apps op Google Play werden gepubliceerd. Dit was volgens hen deels te danken aan “nieuwe en verbeterde beveiligingsfuncties en beleidsverbeteringen”.

Google bleef ook “kwaadaardige ontwikkelaars en fraudebendes bestrijden”, en het team heeft 173.000 “slechte accounts” verboden. Dit heeft Google weer geholpen om meer dan 2 miljard dollar aan “frauduleuze en misbruikte transacties” te voorkomen, aldus de bloggers.

Ontwikkelaars screenen voor toegang tot Play

“We hebben de lat voor nieuwe ontwikkelaars om toe te treden tot het Play-ecosysteem hoger gelegd met telefoon, e-mail en andere identiteitsverificatiemethoden”, leggen de schrijvers uit. Ze zeggen dat dit heeft bijgedragen aan een vermindering van accounts die worden gebruikt om “schendende” apps op het Play-platform te publiceren.

Google zegt dat het ook de bescherming, het beleid en de outreach en educatie van het Android-platform heeft versterkt, wat “heeft voorkomen dat ongeveer 500.000 ingediende apps de afgelopen 3 jaar onnodig toegang kregen tot gevoelige machtigingen”.

In 2022 zegt Google dat zijn App Security Improvements-programma ontwikkelaars heeft geholpen bij het repareren van ongeveer 500.000 zwakke plekken in de beveiliging die ongeveer 300.000 apps treffen.

Google heeft ook een Google Play SDK Index gelanceerd “om ontwikkelaars te helpen de betrouwbaarheid en veiligheid van een SDK te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen over de vraag of een SDK geschikt is voor hun bedrijf en hun gebruikers”, aldus Google.

