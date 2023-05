Tijdens de Open Source Summit North America te Vancouver komen aardig wat bedrijven met aankondigingen. Zo geeft AWS aan hoe het bijdraagt aan de open-source gemeenschap, neemt Meta deel aan de OpenJS Foundation en kan OpenSSF op financiële steun rekenen van Google en Microsoft.

AWS komt allereerst met twee belangrijke nieuwtjes. Zo maakt het de Cedar-programmeertaal open-source, samen met de SDK ervoor. Cedar is nuttig om applicaties permissies te geven met begrijpelijke policies. Het ondersteunt het veilige RBAC (role-based access control) en is ontwikkeld met verification-guided development, dat ervoor zorgt dat Cedar geen fouten bevat. AWS hoopt hiermee dat het de innovatie van access management kan bevorderen.

Daarnaast komt het met een nieuw open-source framework genaamd Snapchange. Het is bedoeld voor de inzet van fuzzing, oftewel het automatisch testen van software door middel van ongewone inputs. Hiermee worden veelal kwetsbaarheden opgepikt binnen software. Snapchange is gecodeerd met Rust en staat het ontwikkelaars toe om snapshots van fysiek geheugen te herhalen in een KVM virtual machine.

Bijdragen

De OpenSSF-stichting kan rekenen op bijdragen van 2,5 miljoen dollar (bijna 2,3 miljoen euro) van zowel Microsoft als Google. Daarnaast zijn Hitachi, Lockheed Martin, Salesforce en SAP lid geworden.

De bijdragen van big tech aan open-source blijven hier niet bij. Zo wordt Meta Gold-lid van de OpenJS Foundation, dat de open-source gemeenschap rondom JavaScript ondersteunt. SD Times merkt op dat Meta al veel projecten in de JavaScript-community heeft lopen, waaronder het open-source testing framework Jest van vorig jaar.

AI is overal

Zoals bij veel conferenties is AI een centraal begrip bij de Open Source Summit in Vancouver. Het leidt voor de open-source gemeenschap tot een belangrijke vraag: kunnen open-source projecten wel volgens aanstormende wetgeving van de EU en daarbuiten werken? Echter geeft de gelekte memo van een Google-engineer hoop voor open-source: open coderen zou de strijd aan het winnen zijn tegen de grote LLM’s van OpenAI en Google.