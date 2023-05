Instagram staat op het punt een nieuwe app te lanceren. Volgens geruchten zou die er al in juni kunnen zijn.

Het project, bekend onder de codenamen P92, Project 92, of Barcelona, is het streven van Instagram om een gedecentraliseerd sociaal netwerk te creëren dat expliciet bedoeld is voor “makers en publieke figuren”. De pakkende slogan? “Instagram for your thoughts.”

Bronnen met kennis van geheime gesprekken bij Meta, het moederbedrijf van Instagram, hebben intrigerende details gedeeld over de toekomstige app. Een maker die deelnam aan deze exclusieve gesprekken onthulde het volgende.

De details

De gedecentraliseerde app zal voortbouwen op de fundamenten van Instagram met behoud van compatibiliteit met andere platforms zoals Mastodon. De belangrijkste kenmerken zijn een gestroomlijnde toegang via de bestaande gebruikersnaam en het wachtwoord van Instagram, naadloze synchronisatie met huidige volgers en een soepele overgang van gebruikershandvat, bio en zelfs verificatiestatus van Instagram. Daarnaast kunnen gebruikers op andere apps zoeken, volgen en communiceren met hun profiel en inhoud. De app zal een centrale feed tonen met volgers en aanbevolen inhoud. Gebruikers kunnen tekstupdates van maximaal 500 tekens delen (korter dan een Instagram-onderschrift, een uitgebreide tweet of een LinkedIn-post. Beknoptheid is dus essentieel. Ten slotte kunnen de gebruikers op het platform links, foto’s en video’s van maximaal 5 minuten toevoegen en zich bezighouden met likes, antwoorden en reposts.

De app bevat essentiële functies voor de controle van de maker en de veiligheid van het account, zoals het beheer van antwoorden en vermeldingen volgens iemands voorkeuren. Het zal blijkbaar gemakkelijk spam-accounts blokkeren of rapporteren, automatisch blokkades van Instagram overdragen en verborgen woorden die gebruikers op Instagram hebben geselecteerd handhaven.

Als het gaat om security zal de dienst 2FA (two-factor authentication) gebruiken. Het maakt gebruik van dezelfde gemeenschapsrichtlijnen als Instagram zelf.

Wees voorbereid

Momenteel is er geen concrete informatie over het verdienmodel, wat in eerste instantie een advertentievrije ervaring zou kunnen betekenen. Verwacht in dat geval een sterke nadruk op het stimuleren van een organische sociale strategie.

De updates van de app zouden de overvloed aan Twitter-screenshots op feeds kunnen vervangen. Maar zoals met elke nieuwe app blijft het voorspellen van de reactie van het publiek onzeker, dus bereid je voor op aanpassingen.

Lees ook: Recordboete Meta: 1,3 miljard door verzenden data naar VS