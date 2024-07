DataCore haalt tientallen miljoenen groeigeld op

Met 60 miljoen dollar (55,2 miljoen euro) aan nieuw kapitaal wil DataCore de operationele flexibiliteit uitbreiden, om bedrijven beter te ondersteunen bij datascenario’s in de core, edge en cloud.

Het geld is grotendeels afkomstig van Vistara Growth, dat de investeringsronde leidde. Deze partij investeert regelmatig in techbedrijven. Zo ontvingen eerder dit jaar Impact Analytics en Algo geld van Vistara Growth. Nu stapt de investeerder via DataCore in een partij die zich volledig toelegt op de IT-infrastructuur van bedrijven.

“Met de steun van Vistara Growth zijn we klaar om de ontwikkeling van intelligente en veerkrachtige opslagoplossingen te versnellen. We willen niet alleen de huidige uitdagingen op het gebied van data aanpakken, maar ook de weg vrijmaken voor toekomstige ontwikkelingen”, reageert DataCore-CEO Dave Zabrowski.

Uitbreiding van SDS

DataCore wil via Software-Defined Storage (SDS) bedrijven helpen bij datamanagement. Volgens DataCore wordt het beheer voor organisaties steeds uitdagender door de groeiende hoeveelheid data, de complexiteit van infrastructuur en de toename van het aantal cyberdreigingen. De miljoenen die binnenkomen moeten bijdragen aan het uitbreiden van de storage-oplossingen, zodat infrastructuur en cyberweerbaarheid naar een hoger niveau getild wordt.

Hierin is een rol weggelegd voor AI, geeft DataCore aan. Kunstmatige intelligentie kan in SDS inzichten leveren en complexe workflows stroomlijnen via automatiseringen. Daarnaast belooft de focus op security-frameworks de databescherming te verhogen. Bedrijven kunnen zich zo beter wapenen tegen evoluerende cyberaanvallen.

