Twitter heeft drie abonnementen onthuld voor zijn API waar gebruikers of organisaties gebruik van kunnen maken. Het gaat om een gratis-, basis- en enterprise-abonnement. Als we naar de details kijken, dan worden veel ontwikkelaars door Twitter buitengesloten. De abonnementen zijn prima, maar de gestelde limieten vallen tegen.

De nieuwe Twitter abonnementen op de API gaan veel ontwikkelaars hoofdpijn bezorgen. Er is weliswaar wat te kiezen met drie abonnementen, maar de meeste ontwikkelaars gaan uitkomen bij het zeer kostbare enterprise abonnement.

Twitter Free API

Het eerste abonnement is gratis en vooral gericht op bots die kwalitatieve inhoud plaatsen. Daarmee kan een ontwikkelaar 1500 aanvragen doen bij de API om Tweets te plaatsen. Het uitlezen van Tweets is onmogelijk.

Twitter Basic API

Het basisabonnement op de API, de Twitter Basic API, gaat 100 dollar per maand kosten. Hiermee kan een ontwikkelaar geen 1500, maar 3000 aanvragen sturen om Tweets te plaatsen. Daarnaast kan het 10.000 aanvragen sturen om Tweets uit te lezen op Twitter. Let wel, dit gaan enkel om recent geplaatste Tweets.

Twitter Enterprise API

Als we heel eerlijk zijn is het Twitter Enterprise API abonnement het enige wat telt. Hiervoor is geen prijs vermeld op de website, maar online gaat een prijs rond van 42.000 dollar per maand. Daarmee wordt het meteen voor veel ontwikkelaars in kleine en middelgrote organisaties onbetaalbaar, omdat ze het simpelweg niet kunnen opbrengen.

Wel krijg je voor dat geld veel meer toegang tot de Twitter API. Er zijn geen limieten vermeld, maar wel dat je zowel in Tweets van de afgelopen 30 dagen, als het volledige archief kan zoeken. Ook krijg je toegang tot de PowerTrack API, Historical PowerTrack API, Decahose APi en Engagement API.

Oude API’s verdwijnen binnen 30 dagen

Naast de introductie van de nieuwe API-abonnementen kondigde Twitter ook aan dat toegang tot de oude API’s, waaronder Standard (voor v1.1), Essential, Elevated en Premium, binnen 30 dagen komen te vervallen.

Onderzoekers en academici bezorgd over beëindigen van API-toegang

Het idee achter de abonnementen is dat het een belemmering zou vormen voor spam en hobby-projecten. Voor academici is het echter een bittere pil. Die kunnen nu ook geen onderzoek meer doen op Twitter. De aankondiging van Twitter vermeldt dat het “kijkt naar nieuwe manieren” om de academische gemeenschap van dienst te zijn, maar gaf geen informatie over mogelijke oplossingen.

Onderzoekers kunnen zich uiteraard abonneren op de gratis, basis of enterprise API, maar dat zal voor academici snel ondoeltreffend zijn. Het basisabonnement is te klein, terwijl tegelijkertijd de enterprise tier te duur is voor projecten met een beperkt budget.

De afgelopen maanden hebben de acties van Twitter de ontwikkelaarsgemeenschap van zich vervreemd, waardoor verschillende ontwikkelaarsprojecten zijn stopgezet en andere in een slaapstatus zijn gebracht. De vraag is of deze stap goed wordt ontvangen.

Twitter probeert schoon schip te maken

De intentie van Twitter lijkt duidelijk. Het wil schoon schip maken, door een drempel op te leggen voor spambots en trollen. De vraag is echter of dit plan wel helemaal goed is doordacht. Er melden zich ook ontwikkelaars met legitieme doeleinden die nu hun projecten moeten staken. Weinig bedrijven zullen bereid zijn om zomaar 42.000 dollar per maand te betalen. Het minder aantrekkelijk maken van de API is in de basis misschien wel een goede stap. De vraag is of het prijskaartje of de limieten van het basisabonnement, wel goed zijn gekozen.

