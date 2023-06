Microsoft heeft weer wat extra mogelijke berichten toegevoegd aan Bing Chat. Gebruikers kunnen nu tot 30 keer over en weer communiceren met de chatbot, terwijl de dagelijkse limiet nu op 300 komt. Dit laat CVP en Head of Engineering and Product Jordi Ribas weten via een tweet.

Twee maanden geleden werd aangekondigd dat Bing’s AI-chatfunctie tot 15 berichten achter elkaar kon accepteren. Nu is dat getal dus al verdubbeld, en dat zou in principe tot een natuurlijker verlopend gesprek moeten leiden. Immers onthouden chatbots als deze de context van eerder verstuurde berichten, zoals ook bij ChatGPT het geval is. Echter zitten er aardig wat vangrails binnen het algoritme achter Bing Chat, zeker sinds de introductie ervan. Destijds bleek dat de chatbot soms nogal grof kon zijn.

Centraal

De ophoging van de Bing Chat-berichten volgt kort na een reeks Microsoft-aankondigingen op de eigen Build-conferentie. Daar lag de focus veelal op AI-assistentie, waaronder Windows Copilot. Deze functionaliteit lijkt steeds meer centraal in het Microsoft-ecosysteem te zitten. De positie van Bing Chat is hierbinnen dat het zich specialiseert in search, zoals ook Bard van concurrent Google dat doet.

In de Twitter-reacties is een groot aantal suggesties te vinden over verdere verbeterpunten. De roep naar het verwijderen van een limiet, zoals tijdens de introductie gold, lijkt niet haalbaar. Aangezien Microsoft geen wachtlijst voor de chatbot meer hanteert, zal het spaarzaam moeten zijn met de hardware-cycli die het in de cloud heeft zitten. Immers barst Microsoft 365 nu eveneens uit de voegen met AI-functionaliteit.