Android 14 zit naar alle waarschijnlijkheid in de laatste testfase. Google vraagt app-developers om “compatibiliteitstesten te voltooien en eventuele noodzakelijke updates te publiceren”.

DevClass suggereert dat een lanceringsdatum in augustus of september het meest voor de hand ligt, hoewel er nog geen concrete indicatie vanuit Google is. De huidige testversie kan gebruikt worden voor bugfixes in Pixel-telefoons vanaf 4a en via de Android Emulator.

Android 14 zal goed overweg kunnen met OpenJDK 17, een Long Term Support- (LTS)release van de Java SDK.

Nieuwe features

Android 14 is vooral een update in de richting van toegankelijkheid in plaats van daverende veranderingen. Zo zal er een optie bestaan om voor 200% scaling te kiezen, dat bedoeld is om tekst zo duidelijk mogelijk zichtbaar te maken. Denk voor use cases bijvoorbeeld aan slechtzienden die kleinere schermen op hun telefoons hebben. Echter kan dit voor sommige apps voor problemen zorgen wat compatibiliteit betreft, maar dat zal de toekomst leren.

Een andere interessante feature verstaat men onder de noemer “predictive back gestures”. Met deze mogelijkheid is te zien wat een terugswipe-actie daadwerkelijk uit gaat voeren. Zo zijn er apps die met een swipe naar rechts afsluiten, terwijl een andere hiermee teruggaat naar een vorige pagina. Zeker als de app de meest recente pagina snel weer vergeet, kan het perongeluk afsluiten ervan tot frustratie leiden. Nu gaat Android 14 dus communiceren wat deze actie uitvoert.

De juiste bejegening

Andere verbeteringen komen over als een stukje huishouden van Google. Zo kan de nieuwe Grammatical Inflection API ervoor zorgen dat de gebruiker op de juiste manier bejegend wordt in talen met veel grammaticale geslachten. Momenteel kan een vrouw namelijk bijvoorbeeld aangesproken worden met mannelijke vervoegingen, terwijl de app wellicht wel al een geslachtskeuze heeft gegeven. Nu moet dat opgelost zijn zonder al te veel werk voor developers.

