Google brengt binnenkort versie 14 uit van zijn Android RunTime (ART)-engine. Deze versie moet nog meer snelheid brengen naar applicaties en toestellen. Dit door een bredere ondersteuning aan API’s.

Android RunTime krijgt binnenkort een versie 14, geeft Google aan. ART is de motor onder het Android mobiele besturingssysteem en zorgt onder meer voor het compilen van Java en Kotlin in bytecode en de uitvoering hiervan.

Een belangrijk onderdeel van ART is de onafhankelijkheid van het mobiele OS voor het updateproces. Sinds versie 12 is ART van het complete mobiele OS losgekoppeld en vormt het een aparte (APEX) module. De onderliggende engine kan hierdoor via de Playstore worden geüpdatet, zonder dat een hele systeemupdate noodzakelijk is.

Deze loskoppeling heeft tot gevolg dat applicaties, vooral vanaf de ART-versie 13, veel sneller opstarten en werken.

ART 14

De nu komende ART 14-versie moet dit alleen nog maar beter maken, is de gedachte van de Android-ontwikkelaar. Deze versie moet onder andere nog meer API’s gaan ondersteunen, zodat het apart updaten van de engine nog meer snellere apps gaat opleveren. Ook de opstarttijd van toestellen moet een pak sneller worden.

Een andere nieuwe feature is dat deze het mobiele OS brengt van OpenJDK 11 naar OpenJDK 17. Verder zijn een nieuwe compiler en runtime-optimalisaties toegevoegd. Dit moet de prestaties verbeteren en op hetzelfde moment de omvang van de code reduceren.

Een laatste belangrijke feature die ART 14 heeft, is dat deze engine-versie zich niet alleen beperkt tot devices die van de laatste complete Android-versie, Android 14, zijn voorzien. De meeste verbeteringen die in ART 14 worden doorgevoerd, zijn straks ook beschikbaar voor devices met oudere Android-versies.

Google verwacht binnenkort met de uitrol van ART 14 via de Playstore te starten.

