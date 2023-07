OpenAI mag gebruik gaan maken van de reusachtige archieven van de Associated Press. Dat meldt Axios. Daarmee kunnen de AI-modellen van het techbedrijf rekenen op een schat aan informatie: de Amerikaanse nieuwsorganisatie bestaat al sinds medio 19e eeuw.

Het zou echter wat betreft het archief gaan om een gedeelte van het aanbod. Toch is het goed voor te stellen dat een dergelijke partnership naar wens uit te breiden is. Wat AP betreft is de samenwerking nog wat lastig te definiëren. Vooralsnog is duidelijk dat de organisatie toegang krijgt tot de AI-technologie van OpenAI.

Wisselende daadkracht van generatieve AI

Nu is generatieve AI op veel manieren geschikt voor de tak van sport van AP. Zo is het goed denkbaar dat men een large language model als GPT-4 kan loslaten op een berg artikelen om deze samen te vatten, hoofdpunten te herkennen en andere inzichten te bieden.

De reputatie van generatieve AI is dan ook erg variabel. De innovatie kan als geen ander informatie verwerken en in menselijke taal transformeren. Toch moet je er niet zijn voor een geweldige naleving van feitelijke juistheden, althans, niet als het over een chatbot gaat. Het frappante is dat een applicatie als ChatGPT zelf veel onjuistheden kan produceren, maar fouten juist ook eruit kan vissen bij bijvoorbeeld programmeercode.

Nu wel in harmonie met de nieuwsindustrie?

Techbedrijven en nieuwsorganisaties hebben veelal een complexe verhouding tot elkaar. Zo raakten Canadese nieuwssites en de overheid aldaar in de clinch met Google. Wat generatieve AI betreft zijn er talloze organisaties ontevreden met het massaal scrapen van het internet voor de inzet van trainingsdata voor AI-modellen. OpenAI is hier samen met Google de vermeende boosdoener.

De Associated Press is als not-for-profit organisatie daarin wellicht minder assertief, maar de partnership met OpenAI laat wel zien dat een techbedrijf ook in harmonie met een nieuwssite kan werken. Wellicht biedt het een toekomstbeeld van hoe het met de eigen bronnen om zal gaan.