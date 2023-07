De Overture Maps Foundation (OMF) heeft voor het eerst een dataset onthuld die de gehele wereld in kaart brengt. Versie 2023-07-26-alpha.0 komt met vier lagen aan open mapping-data: Places of Interest, Buildings, Transportation Network en Geopolitical Boundaries.

Het samenwerkingsverband tussen onder meer AWS, Meta, Microsoft en TomTom combineert data vanuit allerlei verschillende bronnen om daarmee een volledige open-source en publiek beschikbare versie van de aarde te maken. Het doel is om hiermee verschillende toepassingen mogelijk te maken die allemaal inhaken op een eenduidige ‘digital twin’ van de wereld.

Eerder kwam OMF al met een proof-of-concept dat op relatief kleine schaal liet zien hoe het data weergeeft, zodat developers alvast over toepassingen na konden gaan denken. Nu is men duidelijk al een stap verder met een voorbeeld op schaal.

De nieuwe release is volgens executive director bij OMF Marc Prioleau een belangrijke stap. “Wie in de mapping-wereld werkt, weet dat de aanvankelijke dataset slechts het begin is. De continue uitdaging zal het bijhouden van de data zijn met constante veranderingen om de verwachtingen van gebruikers waar te maken. Overture is van plan om een brede samenwerking te bouwen die een up-to-date en volledige database van POI’s (places of interest) bijhoudt.”

Vier lagen

Concreet is deze dataset een stapje verder dan een showcase, maar het laat alsnog vooral zien hoe OMF van plan is de data weer te geven. Praktische toepassingen zullen hoe dan ook nog even op zich laten wachten.

Allereerst stipt men de Places of Interest aan. Het beslaat 59 miljoen stukken documentatie over deze plekken, vanuit Meta en Microsoft. Deze zogeheten Places-dataset is gelicenseerd onder de CDLA Permissive 2.0, dat gratis gebruik ervan toestaat.

Daarnaast heeft men inmiddels meer dan 780 miljoen gebouwen in kaart gebracht. Het borduurt voort op de data van OpenStreetMap, Microsoft AI-Generated building footprints en Esri. Overigens is een deel van deze techniek te herkennen in de Azure-gebaseerde generatie van gebouwen die Microsoft Flight Simulator erop nahoudt. Ook daar kon de techgigant uit Redmond op basis van AI-training achterhalen waar gebouwen precies stonden op basis van satellietbeelden.

De OMF-transportatielaag is gebaseerd op OpenStreetMap. Al eerder waren Overture Maps-leden positief over dit initiatief, maar beklaagde men zich over het data format dat daarbij gekozen was. Daarom is deze laag aangepast naar een OMF-format om te kunnen integreren met de rest van de data.

Ook is er nog de zogeheten ‘Administrative Boundaries’-dataset. Het betreft hier data rondom grenzen en is naar 40 talen omgezet. Aangezien dit een heet hangijzer kan zijn, is het een uitdaging om politieke grenzen naar wens weer te geven. Bij Google Maps is bijvoorbeeld een stippellijn bij de Krim te zien, ondanks dat het na wat uitzoomen nog altijd bij Oekraïne wordt geplaatst.

Meer data

Directeur Prioleau geeft het al aan, maar de uitdaging voor OMF begint eigenlijk pas bij de eerste datasets. Er zal continu vraag blijven naar meer en naar nieuwere data. Feedback is te leveren door Overture Maps op GitHub te bezoeken of om data@overturemaps.org te mailen.