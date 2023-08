Bing Chat komt naar alle mobiele webbrowsers. De AI-assistent was eerder alleen te vinden op de webbrowser van Microsoft zelf en in een aparte mobiele app.

Microsoft breekt de muren die het zelf rond Bing Chat plaatste af. De AI-assistent komt naar alle concurrerende, mobiele webbrowsers. “Met zoveel nieuwe, handige functies die nu deel uitmaken van Bing, zijn we verheugd aan te kondigen dat u binnenkort de nieuwe AI-aangedreven Bing kunt ervaren in browsers van derden op internet en mobiel”, schrijft het Bing-team in een blog. Zoals je merkt is er geen duidelijke tijdlijn vrijgegeven.

Limieten in gesprek lengte

Natuurlijk kan dat niet zonder een verwijzing te maken naar de eigen webbrowser die een superieure positie heeft bij de fabrikant. “Hoewel deze ervaringen goed werken in uw voorkeursbrowser, blijven we u voor de beste Bing Chat-ervaring aanmoedigen om Bing in de Microsoft Edge-browser te gebruiken.” In concurrerende mobiele webbrowsers krijgt de AI-asistent alleen wel degelijk enkele limieten, waardoor gesprekken korter zijn en de chatgeschiedenis ontbreekt.

Het nieuws is opgenomen in een blog waarin Microsoft viert dat Bing Chat zes maanden oud is geworden. De lijst van nieuwe functies wordt verder aangevuld met nieuwigheden die al iets langer bekend waren. Zo komt de AI-assistent bijvoorbeeld naar zakelijke gebruikers met Bing Chat Enterprise. Met deze versie van de generatieve AI-chattool krijgen bedrijven meer controle over hun data en data privacy.

Verder krijgt de assistent een donkere modus en ondersteunt het model voortaan afbeeldingen als input. “Bing Chat kan de context van een afbeelding begrijpen, deze interpreteren en er vragen over beantwoorden.”