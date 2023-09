Chrome is bezig met het uitrollen van een nieuwe advertentie-feature in de Chrome-browser. Hiermee kunnen websites advertenties tonen op basis van de browseractiviteit van eindgebruikers. De feature is wel uit te schakelen.

De nieuwe functionaliteit is voor het eerst opgedoken in de juli-release van Chrome 115. In deze release wordt onder meer Topics API ondersteund. Deze API is onderdeel van het Privacy Sandbox-project dat alternatieven ontwikkelt voor cookies van derde partijen.

Stoppen met cookies

Google heeft aangegeven dat het vanaf de release van Chrome 115 langzaam het plaatsen cookies van derde partijen gaat stoppen. In 2024 moet dit proces zijn voltooid.

De onderliggende Topics API voor de nieuwe advertentiedienst stelt websites, in plaats van tracing via cookies, in staat direct uit Chrome de mogelijke interesses van bezoekers op te vragen.

Vervolgens kunnen zij op basis hiervan automatisch een bepaalde advertentie plaatsen. De informatie over deze interesses haalt de API uit de zoekgeschiedenis van de betreffende eindgebruiker.

Bezwaren privacy-experts

Privacy-experts hebben bezwaren tegen de nieuwe Google Topics-functionaliteit voor het vervangen van cookies. De functionaliteit zou bijvoorbeeld browser fingerprinting mogelijk maken. Vanwege privacy-redenen hebben Apple en Mozilla aangekondigd de Topics-technologie niet in hun Safari en Firefox te integreren.

Uitzetten functionaliteit

Via een redelijk zo bevorderend mogelijk gehouden pop-up krijgen Chrome-gebruikers wel de mogelijkheid de functionaliteit uit te schakelen. Deze pop-up zou verschillende versies hebben voor verschillende regio’s, schrijft The Register.

Voor het goed uitschakelen van de push-advertentiefunctionaliteit moeten gebruikers wel diep in de settings van hun Chrome-browser duiken.