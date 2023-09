Europa blinkt niet altijd uit in innovatie, maar wel in regulering. De nieuwste reguleringen zijn de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). In deze podcast bespreken we wat de DSA en DMA precies zijn, wat het doel is van iedere act, maar misschien wel belangrijker, wat we hiervan gaan merken.

In het kort is het doel van de Digital Markets Act om de macht van Big Tech te beperken, zodat er eerlijke concurrentie komt. Grote IT-spelers willen nog weleens hun eigen producten voortrekken, door ze te bundelen of prominent te promoten binnen andere oplossingen. Dat mag volgens de EU niet meer zomaar. De Digital Services Act is meer gericht op de gebruiker en verzorgt dat online omgevingen veiliger worden. Zo moeten sociale netwerken beter en harder optreden tegen illegale content. Producten die worden verkocht op marktplaatsen moeten daarnaast veilig zijn. Het gericht tonen van advertenties is verder aan banden gelegd. Op dit moment gelden de nieuwe regels voor grote organisaties, maar in de toekomst zal dit breder worden toegepast.

