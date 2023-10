Gebruikers van Microsoft 365 moeten hun outbound-mailberichten snel gaan authenticeren, geeft Microsoft aan. Zo voldoen zij aan de strengere anti-spamregelgeving van Google en andere aanbieders voor bulk e-mail.

De aankondiging dat zakelijke Microsoft 365-gebruikers hun outbound e-mail moeten authenticeren, volgt op de recente mededeling van Google dat grootschalige verstuurders van e-mail naar Gmail-adressen aan nieuwe strengere anti-spamregelgeving moeten voldoen.

Wanneer deze gebruikers bulk e-mail versturen, moeten zij beter door authenticatie aantonen dat deze mail afkomstig is van een geauthenticeerde verstuurder, schrijft Bleeping Computer. Naast voor Gmail, geldt dit ook voor (mail)platforms als Yahoo, AOL en Outlook.com.

Op deze manier kunnen Microsoft 365-gebruikers ervoor zorgen dat hun mail niet als spam wordt aangemerkt en wellicht wordt geblokkeerd.

Regels voor Exchange Online Protection

Microsoft heeft daarnaast aangegeven dat Microsoft 365 niet voor het versturen van bulk e-mailcampagnes moet worden gebruikt.

E-mail die niet voldoet aan bepaalde verzendlimieten die de techgigant zelf heeft ingesteld, zal worden geblokkeerd of worden verplaatst naar zogenoemde ‘high-risk delivery pools’. Dit gebeurt via ingebouwde spamcontrolemechanismes in Exchange Online Protection (EOP).

Daarnaast moeten klanten die EOP willen gebruiken voor het toch kunnen verzenden van bulk e-mail voldoen aan goede e-mailverstuurpraktijken.

Het liefst heeft Microsoft echter dat klanten die grote hoeveelheden e-mail willen versturen, gebruikmaken van eigen on-prem e-mailservers of van gespecialiseerde aanbieders van massale e-mailverzendingen.

