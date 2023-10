Adobe geeft zijn fotobewerkingssoftware een boost. In bèta is nu onder meer Project Stardust AI gepresenteerd. Ook is het Firefly Image 2 Model aangekondigd.

Project Stardust heeft tijdens het Adobe Max 2023-event dat deze week plaatsvindt een sneak peak gekregen. De experimentele tool draait op een LLM en gebruikt objectherkenningstechnologie. Het maakt het voor gebruikers mogelijk makkelijk objecten en personen in een omgeving te verwijderen. Ook kan de tool met behulp van AI achtergronden veranderen.

De tool is eigenlijk een soort van verzameling van andere op het AI-model Firefly gebaseerde fotobewerkingsoplossingen van Adobe en moet het voor iedereen mogelijk maken met de AI-tools beelden te bewerken.

De oplossing wordt nu als een sneak peek gepresenteerd, wat nog niet garandeert dat de tool daadwerkelijk op een gegeven moment beschikbaar komt.

Nieuwe Firefly Image 2 Model features

Naast de sneak peek van Project Stardust, heeft Adobe ook nieuwe features voor de generatieve AI imaging tool Adobe Firefly aangekondigd. De belangrijkste aankondiging is de introductie van een meer krachtig Firefly Image 2 Model. Met dit krachtigere AI-model kunnen gebruikers volgens Adobe beelden met hogere kwaliteit maken dan met het oorspronkelijke Firefly AI-model.

De tool heeft nu ook nieuwe Prompt Guidance- en Generative Match-features die de werking van dit nieuwste onderliggende AI-model ondersteunen.

Ook introduceert Adobe nu een bèta-versie van een Firefly Vector-model voor Adobe Illustrator. Dit is volgens Adobe het eerste generatieve AI-model voor vector graphics. Hiermee kunnen ontwerpers via tekstgebaseerde prompts bewerkbare vector graphics maken.

Overige functionaliteit en beschikbaarheid

Verder is nog Adobe Firefly Design-model geïntroduceerd waarmee gebruikers met behulp van AI templates en andere features in Adobe Creative Cloud kunnen aanmaken.

Het Adobe Firefly Image 2 Model is nu toegankelijk via de webgebaseerde Adobe Firefly bèta en wordt binnenkort ook geïntegreerd in de diverse Adobe Creative Cloud-applicaties. Op dit moment is het model daarom nog niet beschikbaar in Adobe Photoshop of Premiere Pro.

