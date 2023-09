Google experimenteert erop los met AI-search. Deze week is Search Generative Experience (SGE) beschikbaar gemaakt via Search Labs in India en Japan, de eerste landen die er naast de VS gebruik van mogen maken. Voortaan vertelt het ook waar het informatie vandaan haalt, iets dat concurrent Bing Chat van Microsoft al een tijdje doet.

Google’s eigen onderzoek geeft aan dat gebruikers SGE met name inzetten voor complexe zoekopdrachten. In plaats van losse zoektermen kan de generatieve AI-tool conventionele vragen accepteren als input en (idealiter) die van een concreet antwoord voorzien. Echter ontbrak daarbij tot nu toe de bronvermelding bij SGE, terwijl Bing Chat al langer met voetnoten werkt binnen de zoekresultaten.

Uit de testfase tot nu toe is gebleken dat gebruikers binnen het zoekresultaat bronvermeldingen willen zien. Voortaan zullen er in de Amerikaanse versie van SGE icoontjes en thumbnails te zien zijn die verwijzen naar de relevante webpagina.

Bron: Google

AI-search als vertrekpunt

Google legt uit dat jongere gebruikers (18-24 jaar oud) vooral enthousiast lijken te zijn over AI-search. Met name de mogelijkheid om door te kunnen vragen op basis van eerdere queries valt in de smaak. Opvallend is dat men de effectiviteit van reclame ziet toenemen: gepersonaliseerde advertenties boven en onder het AI-zoekresultaat zouden “helpzaam” zijn.

Overigens blijft Google de AI-zoekmachine als een experiment karakteriseren. Net als dat Google Bard niet met al te veel bombarie werd geïntroduceerd, zouden de AI-chatbots van de techreus enkel een aanzet moeten zijn: AI-search fungeert als een vertrekpunt, net als dat Bard vooral voor inspiratie bedoeld zou zijn. Het bedrijf zou bezig zijn met een chatbot die 21 nuttige taken kan uitvoeren, zoals het helpen met de dagplanning en ander advies. Dat is vooralsnog verboden terrein voor chatbots als ChatGPT en Bard: deze varianten zijn geprogrammeerd om zoveel mogelijk te benadrukken dat het mis kan zitten.

