Google heeft zijn Vertex AI Search-functionaliteit nieuwe generatieve AI-features gegeven. Hiermee kunnen bedrijven nog betere en krachtigere applicaties ontwikkelen voor zoek- en chatfunctionaliteit en persoonlijke aanbevelingen.

Google Vertex AI Search, dat in augustus dit jaar algemeen beschikbaar kwam, moet bedrijven, medewerkers en andere belanghebbenden helpen met het snel ontdekken van informatie, het ophalen van verborgen inzichten uit data en de productiviteit verbeteren.

Men tracht dit te bewerkstelligen door het snel kunnen bouwen van applicaties en deze te integreren met eigen integraties of LLM’s. Uiteindelijk moet dit een reeks van applicaties, die generatieve AI en semantic search combineren, opleveren. Deze kunnen bedrijven dan gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals zoeken op websites of digitale assistenten.

Nieuwe eigenschappen

Met de nieuwe generatieve AI-eigenschappen in Google Vertex AI Search kunnen ontwikkelaars nog meer door AI-ondersteunde zoekfunctionaliteit mogelijk maken. Ook bieden deze nieuwe eigenschappen betere ‘grounding’ en compliance-mogelijkheden.

De nieuwe generatieve AI-eigenschappen voor het verbeteren van de zoekfunctionaliteit, zijn onder meer aanpasbare antwoorden, het verfijnen van zoekvragen en -antwoorden, de introductie van ‘bedrijfseigen’ zoekmachines met vector search en Google Vertex AI-integraties voor het gebruik van verschillende AI-modellen.

Hallucinaties weren

Voor zogenoemde ‘grounding’-functionaliteit, die mogelijke hallucinaties van generatieve AI moet tegengaan, zijn nu verschillende opties gekomen voor de zogeheten ‘grounding’ van data in informatie waarmee bedrijven het meest comfortabel zijn. Deze opties zijn grounding in enterprise data of grounding in geselecteerde publieke datasets.

Verder is nog de compliance-functionaliteit verbeterd. Onder andere is hiervoor nu ondersteuning toegevoegd voor toegangstransparantie, zodat klanten weten welke toegang Google-medewerkers hebben tot hun data.

Daarnaast zorgen Virtual Private Cloud Service Controls (VPC-SC) ervoor dat medewerkers van klanten geen data kunnen binnenhalen of uitfiltreren. Tenslotte zorgen Customer-managed Encryption Keys (CMEK) ervoor dat klanten hun core content met hun eigen encryptiesleutels kunnen versleutelen.

