Amazon investeert volgens Reuters miljoenen dollars in het trainen van een eigen LLM, genaamd Olympus. Dit model moet een serieuze concurrent worden van Google en OpenAI.

Volgens bronnen van Reuters is Amazon bezig met het trainen van Olympus, een model dat 2 biljoen parameters heeft. Hiermee zou het model groter worden dan het huidige GPT-4-model van OpenAI. GPT-4 heeft 1 biljoen parameters.

Volgens de bronnen gelooft Amazon sterk in het ontwikkelen van eigen AI-modellen. Met de modellen wil de techgigant zijn AWS-diensten aantrekkelijker maken, schrijft Reuters. In de public cloudomgeving willen zakelijke klanten graag toegang hebben tot high-performance AI-platforms.

Ontwikkeling krijgt impuls

Amazon zou op dit moment miljoenen dollars vrijmaken voor het trainen van het AI-model. Het team dat met deze trainingsactiviteiten bezig is, staat onder leiding van head scientist of artificial general intelligence Rohit Prasad. Hij was het voormalige hoofd van de digitale assistent Alexa.

De ontwikkeling van LLM Olympus is niet de enige AI-activiteit die Amazon ontplooit. De online retailer en techgigant heeft al een eigen LLM, Titan, en werkt samen met AI-modelontwikkelaars Anthropic en AI21 Labs. De LLM’s van deze twee AI-specialisten worden aangeboden op AWS.

Wanneer Olympus beschikbaar komt is niet bekend.

