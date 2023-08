Hugging Face onderneemt een poging om een totaal van 200 miljoen dollar durfkapitaal op te halen. Salesforce zou op die plannen willen ingaan met een forse investering.

Salesforce is er volgens The Information op uit om een groot aandeel van Hugging Face in handen te krijgen. Zo hoopt het inbreng te krijgen in de ontwikkeling van AI-software.

Deze technologie ontbreekt ook in het portfolio van Salesforce niet langer. Uitwerkingen vinden we in de AI Cloud en Einstein GPT, een parodie op ChatGPT. Volgens het bedrijf ligt er nog een hele toekomst voor AI voor het oprapen en dus wil het zichzelf verzekeren van een plaatsje in die toekomst.

Opensource AI

Hugging Face manifesteert zich in het interesse-gebied van Salesforce. Het bedrijf onderhoudt een platform dat geschikt is om AI-modellen op te draaien. Enkel opensource-modellen zijn op het platform toegelaten.

Het bedrijf zou nu op zoek zijn naar nieuw kaptiaal. 200 miljoen dollar wordt er naar verluid gezocht, om de waarde van het bedrijf te verdubbelen tot 4 miljard dollar.

Recente verwezenlijkingen

De aanbieder van het AI-platform wist recent heel wat partnerships af te sluiten met relevante namen in het IT-gebied. Deze samenwerkingen tonen aan dat Hugging Face op de radar staat en dus een goed momentum heeft om de investeringsronde op te starten.

Een samenwerking met ServiceNow gaf geboorte aan het large language model StarCoder. Deze LLM focust zich op ontwikkelaars en dient voor het genereren van code.

Eerder deze maand mocht het dan weer Nvidia bij zijn lijst van partners schrijven. Daardoor kunnen AI-modellen vanuit Hugging Face direct gedraaid worden op het Nvidia DGX Cloud supercomputing platform.