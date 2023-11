Met een vloot aan nieuwe aankondigingen breidt Microsoft het al ruime Copilot-aanbod verder uit. Data vanuit het eigen bedrijf, gespecifieerde taken en integraties met mixed reality spreken over de verregaande AI-ambities die de techgigant uit Redmond erop nahoudt.

Allereerst benadrukt Microsoft dat Copilot goed is bevallen onder werknemers: 70 procent zegt er productiever door te zijn geworden. Veelzeggend is dat 77 procent er niet meer mee zou willen stoppen.

Deze bevindingen zullen het geloof van de techgigant in de eigen oplossingen alleen maar hebben versterkt. Naast investeringen in AI-gerichte hardware zegt Microsoft de Copilot-ervaring aanzienlijk uit te willen breiden, onder het credo “Microsoft is het Copilot-bedrijf.” Inmiddels heeft het 365-pakket op veel fronten een Copilot-functie gekregen, dat tot nu toe allerlei losse oplossingen waren met dezelfde insteek. Tijd om dat te veranderen, zal Microsoft gedacht hebben.

Centraal staat namelijk een nieuwe Microsoft 365 Copilot Dashboard, dat voor organisaties inzichtelijk moet maken welke productiviteitswinst er geboekt wordt. Met behulp van Microsofts eigen Work Trend Index laat deze tool zien hoe werknemers de AI-mogelijkheden benutten.

Een Copilot voor elke toepassing en elk bedrijf

Voor een zo succesvol mogelijke implementatie van de Copilot-functies heeft Microsoft geprobeerd deze specifieker toepasbaar te maken. Het nieuwe Copilot Profile zou de AI-tool geschikte antwoorden moeten geven op basis van de soort functie die het assisteert. Als voorbeeld haalt men de mogelijkheden binnen Teams aan, zoals het voorbereiden van meetings, whiteboarding en het door AI laten maken van notities.

Copilot Studio is een nieuwe low-code tool waarmee Copilot aan te passen is. Business-critical data kan geïntegreerd worden om eigen copilots te maken binnen een bedrijf. Daarnaast werkt Copilot Studio met connectors, plug-ins en GPT’s, zodat IT-teams de beste databronnen uit kunnen kiezen voor bepaalde queries.

Het uitgebreide aanbod heeft al wel wat kant-en-klare oplossingen voor specifieke taken, zodat niet elk bedrijf voor elke werknemer moet gaan sleutelen. Met Copilot for Service richt Microsoft zich bijvoorbeeld op klantenservicemedewerkers. Tijdens een interactie met een klant kan de medewerker de AI-tool in menselijke taal vragen naar bepaalde inzichten. Zonder concrete voorbeelden te noemen, kunnen we ervan uitgaan dat er bijvoorbeeld logistieke data aan ten grondslag kan liggen – een klant vraagt waar zijn of haar pakketje blijft, waarna de medewerker een input aan Copilot for Service kan geven om dit te achterhalen. Dat zou idealiter tijd schelen en wellicht al een goed concept-antwoord namens de medewerker kunnen verzinnen.

Ook IT-medewerkers kunnen met Microsoft Copilot for Azure op een steuntje in de rug rekenen. Als ‘unified chat experience’ zou deze tool begrijpen wat de rol en de doelen van de medewerker in kwestie zijn. Vervolgens dient Copilot for Azure het beheer van applicaties en IT-infrastructuur te vereenvoudigen. Zo zouden IT-medewerkers door de AI-tool extra informatie over mogelijkheden binnen Azure krijgen en bepaalde taken kunnen automatiseren.

Mixed reality

Tot de aankondiging van de Apple Vision Pro was mixed reality (of ‘spatial computing’ zoals Apple het noemt) een beetje naar de achtergrond verdwenen, samenhangend met de terugval van de Metaverse. Toch hebben verschillende industrieën Microsoft HoloLens geadopteerd, bijvoorbeeld bij de bouw van vliegtuigen of in andere delen van de maakindustrie. Nu krijgt ook dat een generatieve AI-aanvulling in de vorm van Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides. Met deze tool wil Microsoft complexe taken eenvoudiger maken zonder dat er enig getyp voor nodig is. Menselijke gebaren zouden in feite de enige aansturing moeten zijn, net als dat Apple dat eerder dit jaar bij de Vision Pro beweerde. Vooralsnog is dit nieuwe Microsoft-aanbod alleen beschikbaar voor de HoloLens 2, maar bij succes is het voor te stellen dat dit breder inzetbaar zal zijn.

En Bing mag niet ontbreken

De heropleving van Bing als zoekmachine mag dan wel meevallen, maar het heeft zeker een heropleving als AI-assistent binnen Windows en Edge. Nu krijgt deze tool een nieuwe naam: Copilot in Bing. De oplossing die voorheen Bing Chat Enterprise heette, krijgt nu de naam Copilot Pro. Microsoft belooft dat beide producten binnenkort beschikbaar zullen zijn, voorbij de huidige preview-vorm.

Het moge duidelijk zijn dat Microsoft niet heeft stilgezeten met Copilot. Heel 2023 heeft in het teken gestaan van een continu uitbreidend AI-aanbod van de techreus, gevoed door de technologie van OpenAI. Nu lijkt het enigszins te realiseren dat gebruikers gebaat zijn bij overzicht en concrete toepassingen. Daarom lanceert het Copilot-oplossingen die bedrijven zelf kunnen inrichten met eigen data en biedt het een dashboard om productiviteit te meten. Andere applicaties gelden vooral als voorbeeld van wat er mogelijk wordt met de AI-aangedreven assistent, dat voor nagenoeg elke medewerker nuttig lijkt te kunnen zijn.