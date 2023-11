Terwijl Bing Chat hoge ogen gooide in 2023, blijft de zoekmachine Bing even onbemind als altijd. Dit jaar bleef het wereldwijd net boven de 3 procent marktaandeel, terwijl Nederlandse gebruikers in 4 procent van de gevallen kiezen voor het Microsoft-product.

Microsoft wist met de GPT-technologie van OpenAI meermaals de eigen productenlijn te vernieuwen dit jaar, maar zelden was dit zo drastisch als met Bing.

Het lang geplaagde Bing is sinds jaar en dag de op één na meest gebruikte zoekmachine, zij het, op zijn zachtst gezegd, met een achterstand van formaat: Google bezit wereldwijd al ruim een decennium circa 90 procent van de markt, terwijl Bing nog rond 2019 even werd afgetroefd door concurrent Yahoo.

Bing en Bing Chat

Bing is dus duidelijk een ander verhaal dan Bing Chat, de AI-assistent die onder andere als ingebakken tool in de Edge-browser zit verstopt. Met behulp van voetnoten dirigeert deze AI-zoekmachine gebruikers naar de geraadpleegde bronnen, iets dat niet-EU-inwoners ook via het Google-alternatief Search Generative Experience kunnen ervaren.

Tip: AI-assistent Bing Chat nu ook op Microsoft Launcher te vinden

Zowel Google als Microsoft experimenteren klaarblijkelijk nog met het AI-aangevulde alternatief, want de ’traditionele’ zoekmachines van beide partijen bevatten geen generatief component. Wel heeft de hype rondom generatieve AI inmiddels het besturingssysteem van de twee techreuzen veranderd, met mogelijk zelfs een backport naar Windows 10 in het verschiet.

Verandering op komst?

Microsoft heeft al eerder geprobeerd om Bing een prominentere plek op de zoekmachinemarkt te verschaffen. Zo bood het Apple in 2016 aan om Bing voor te schuiven als standaardkeuze voor gebruikers, bleek uit een ondervraging in een recente antitrustzaak tegen Google.

Die rechtzaak zou weleens gevolgen kunnen hebben voor de markt, hoewel deze dus al jaren statisch is. Microsoft had in 2016 afgezien van een deal met Apple wegens te hoge kosten (die in de miljarden had gelopen) en een onwenselijke verdeling van inkomsten. Nu dat Google stevig aan de tand gevoeld wordt wegens de deals die het sloot met onder andere Apple, lijkt het erop dat Bing zou kunnen profiteren. Echter zou dit alsnog lang kunnen duren; eerdere antitrustzaken tegen bijvoorbeeld IBM en Microsoft zelf kostten eveneens jaren.

Het lijkt er eerder op dat de marginale positie van Bing en de dominantie van Google pas echt opgeschud kunnen worden als de AI-zoekmachine significant aan populariteit wint. Laat het nu net zo zijn dat Google al druk bezig is met het uitbreiden van Bard en Search Generative Experience, waarmee het op den duur de klassieke zoekmachine kan aanvullen.

Lees ook: Google’s AI-search lanceert in 120 landen (maar alleen buiten Europa)