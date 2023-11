Stable Video Diffusion is de nieuwste AI-videogenerator. De tool creëert een video uit bestaande beelden die de gebruiker aanlevert. AI-videocreatie is een veld waar de laatste tijd meer ontwikkelingen in gebeurden, die doorgaans indrukwekkender zijn dan wat Stability AI nu begint aan te bieden.

De uitgever achter Stable Video Diffusion is Stability AI. Deze aanbieder van open-source AI-modellen bracht in het verleden al de beeldgenerator Stable Diffusion uit. De videogenerator is een vervolg op dit model en dient voor het maken van video’s. Stability AI zegt in de aankondiging nu de onderzoekspreview vrij te geven. De code achter de AI-videogenerator wordt daarom vrijgegeven op de GitHub-pagina van het bedrijf.

Stable Video Diffusion is eigenlijk een verzamelterm voor twee modellen. SVD is het algemene model dat veertien beelden kan genereren voor de video. SVD-XT is het meer geavanceerde model dat de lengte van de video verlengt met tien frames. De frame rate ofwel het aantal frames dat per seconde wordt getoond, varieert van drie tot 30 frames.

Meta experimenteert met tekst-naar-video

In het veld van AI-videogenerators is de laatste tijd meer te doen. Meta bracht nog geen week geleden de eigen variant genaamd Emu Video uit. Het social mediabedrijf heeft een voorsprong op AI-videogenerators en voert al onderzoek naar het maken van video’s vanuit tekstuele prompts. Een combinatie van tekst en beelden is ook mogelijk. Meta experimenteert echter al met deze mogelijkheden sinds 2022, maar kan nu realistischere video’s maken.

Lees ook: Vimeo introduceert suite voor het maken van video’s met behulp van AI