Meta ziet geen commerciële problemen bij het delen van zijn AI-technologie. Dit stelde Meta’s AI-wetenschapper Yann LeCun tijdens een bijeenkomst onlangs.

Meta is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het uitbrengen van opensource-versies van zijn LLM’s, waaronder Llama 2. Volgens AI-wetenschapper Yann LeCun van Meta ziet de techgigant deze opensource-versies niet als een commercieel probleem, schrijft Bloomberg. De techgigant wil juist verdienen aan de producten en diensten die boven op de AI-modellen worden gebouwd.

Bang voor kopieën

Meta wijkt hierbij af van de visie die andere aanbieders van AI-modellen hebben, zoals OpenAI en Google Deepmind. Deze aanbieders hebben geen opensource-versies van hun AI-modellen en laten gebruikers voor deze modellen betalen.

Belangrijkste reden voor het ontbreken van opensource-versies is dat deze AI-ontwikkelaars vooral bang zijn dat concurrenten hun technologie kunnen stelen.

Meta ziet het anders

Voor Meta is dit helemaal geen probleem, gaat LeCun verder. De techgigant ziet juist bij het aanbieden van opensource-versies van zijn AI-modellen een groot voordeel. Dit zorgt ervoor dat een bredere gemeenschap de modellen samen doorontwikkelt. Dit betekent, zo geeft Yann LeCun aan, dat deze technologie zich sneller kan verbeteren dan wanneer Meta het zelf had moeten doen. “Wanneer je deze ontwikkeling in het geheim doet, loop je achter”, zegt de Meta AI-wetenschapper tegenover Bloomberg.

Op langere termijn toch betalen

Niet alle AI-technologie is bij Meta gratis. Volgens CEO Marc Zuckerberg is de techgigant van plan cloudaanbieders op de langere termijn wel te laten betalen voor het gebruik van de AI-modellen.

