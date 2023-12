Meta Platforms heeft sinds donderdag ook zijn social mediaplatform Threads in Europa beschikbaar gemaakt. Of het platform in onze regio echt een X-killer gaat worden, valt nog te bezien.

Threads werd eerder al in de VS door Meta gelanceerd als potentiële concurrent voor het X-platform en door Meta opgericht om een alternatief te vormen voor dit laatste social mediaplatform.

De social media-dienst leunt sterk op een andere app van Meta Platforms: Instagram. Gebruikers hebben een Instagram-account nodig om in te loggen en kunnen vervolgens via Threads korte berichten posten. Ook kunnen zij binnen hun Threads-accounts gevolgde Instagram-accounts in de gaten blijven houden.

Europese introductie

De recente lancering in de Europese Unie komt aanzienlijk later dan die in de VS, vanwege zorgen over welke (persoonlijke) data het platform verzameld en bijvoorbeeld met Instagram deelde. Om die reden is de werking aangepast.

De koppeling tussen Threads en Instagram is nu niet meer zo strikt als voorheen. Gebruikers die hun Threads-account opzegden, sloten daarmee ook hun Instagram-account af. Nu is het mogelijk een Threads-account op te zeggen, zonder de Instagram-account te moeten verwijderen.

Ook komt er mogelijk functionaliteit waarmee Threads-gebruikers al hun gebruikersdata van het platform kunnen wissen wanneer zij het verlaten.

Succes valt te bezien

Of Threads in de EU een succes gaat worden en een echte bedreiging gaat vormen voor het nog steeds erg populaire X, valt nog te bezien. Verwacht wordt dat de recente EU-lancering ongeveer tegen de 40 miljoen extra Threads-gebruikers gaat opleveren.

Zelfs in de VS bleek de uptake van Threads toch lager uit te vallen dan eerder door Meta aangegeven. Een maand na de lancering had 79 procent het social mediaplatform alweer verlaten. CEO Mark Zuckerberg schat het aantal Threads-gebruikers nu op iets minder dan 100 miljoen eindgebruikers. Wel streeft Meta nog steeds naar een totaal van 1,1 miljard eindgebruikers.

Ook andere X-alternatieven doen het niet echt goed. Platforms als Bluesky of Mastodon hebben nog steeds minder gebruikers dan eerder bleek uit de diverse uptakes tijdens de chaotische periode rondom X eerder dit jaar.

Lees ook: Meta brengt kwakkelende Threads naar Europa in december