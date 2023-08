Meta geeft officieel de webversie van Threads uit. De nieuwste social media-ervaring van Meta kan zo nog beter concurreren met X, het vroegere Twitter.

Threads heeft officieel een webversie. Net als bij de mobiele variant van het social media-platform is de webversie niet beschikbaar in Europa. De uitrol begon op dinsdag en zou enkele dagen in beslag nemen.

Interessant voor professionele doeleinden

Door een webversie van Threads aan te bieden, kan potentieel een nieuwe markt van gebruikers worden aangeboord. Voornamelijk om het platform in te zetten voor professionele doeleinden, werkt een webversie eenvoudiger.

Het social media-platform kan zo in gebruikersaantallen sterker de concurrentie proberen aan te gaan met X. Recente cijfers lieten namelijk zien dat X nog niet te vrezen heeft. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op X is een tienvoud van de aantallen die Threads momenteel behaalt. Bovendien blijken heel wat gebruikers al te zijn afgehaakt van het platform.

Meer sleutelwerk

Eerder kondigde Meta al niet alleen de webversie van Threads aan, maar ook een zoekfunctionaliteit die naar het platform moet komen. Zo wil Meta ingaan op het verzoek van gebruikers om meer functionaliteiten beschikbaar te maken. Hashtags zijn een andere vaak verzochte functie.