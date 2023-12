Microsoft probeert opnieuw in pop-ups gebruikers van zijn Edge-browser over te halen de eigen Bing Search-zoekmachine als standaard in te stellen. Dit om het marktaandeel van deze weinig populaire zoekmachine op te krikken.

Gebruikers van Microsoft’s eigen Edge-browser die de Bing Search-zoekmachine niet als standaard hebben ingesteld, worden opnieuw belaagd met pop-ups. Dit blijkt onder meer uit posts op X.

Hiermee wil de techgigant opnieuw proberen Edge-gebruikers ervan te overtuigen dat de eigen zoekmachine veel beter is dan alternatieven. Gelukkig dit keer op een redelijk vriendelijke manier, waar eerder werd geprobeerd het wisselen van zoekmachine in Edge op Windows 11-systemen zo lastig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door Windows 11-updates de instellingen voor alternatieve zoekmachines in de Edge-browsers van gebruikers te laten verwijderen.

Meer marktaandeel

Microsoft wil al lang het marktaandeel van zijn Bing Search-zoekmachine vergroten. In april dit jaar lag dit marktaandeel op een schamele 3 procent en het is in de rest van 2023 niet echt toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Statcounter. Google is nog steeds de meest populaire zoekmachine wereldwijd.

Nieuwe functionaliteit voor Bing Search

De techgigant is wel bezig de Bing Search-zoekmachine te voorzien van nieuwe functionaliteit die het gebruik aantrekkelijker moet maken. Denk daarbij aan de integraties van Bing met onder meer de generatieve AI-tool ChatGPT.

Of deze nieuwe features echt zullen helpen, is nog onbekend. Vooral omdat de druk op de LLM’s van OpenAI, die voor deze toepassingen worden gebruikt, steeds meer onder druk komen te staan van alternatieve modellen. Denk bijvoorbeeld aan het recent gelanceerde Gemini-model van Google.

Lees ook: Waarom blijft Microsoft de grens opzoeken met opdringen software?