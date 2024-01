OpenAI biedt publicaties slechts 1 tot 5 miljoen dollar per jaar om hun artikelen voor AI-training te gebruiken. Dit in tegenstelling tot Apple, dat onder meer deals van tenminste 50 miljoen met nieuwsorganisaties heeft gesloten.

Onlangs sloot OpenAI een overeenkomst met Axel Springer, dat onder andere Politico en Business Insider publiceert. Hoewel niet officieel bekend werd gemaakt om welk bedrag het ging, zou het tientallen miljoenen dollars betreffen.

Al eerder kocht het techbedrijf toegang tot de archieven van Associated Press, waarbij de nieuwsorganisatie tevens OpenAI-technologie kon inzetten. Ook in dat geval kwam niet naar buiten welk bedrag OpenAI betaald had.

Apple biedt meer (maar voor een bredere inzet)

Ondertussen heeft Apple verschillende publicaties gecontacteerd voor deals die een stuk lucratiever lijken. Volgens The New York Times biedt Apple tenminste 50 miljoen dollar voor licenties die meerdere jaren geldig blijven. Echter zou Apple van plan zijn om de data breder in te zetten dan enkel om AI-modellen te trainen. Wat dat concreet inhoudt, is niet bekend.

OpenAI maakte eerder al gebruik van talloze internetbronnen zonder daarvoor te betalen. Het heeft The New York Times aangespoord om een rechtszaak te beginnen. Deze zaak loopt ook tegen Microsoft door het uitvoerige gebruik van OpenAI’s technologie aangeklaagd is. Daarnaast blokkeren meerdere organisaties inmiddels de zogeheten GPT-crawler, een bot die automatisch websitecontent verzamelt dat later voor AI-training gebruikt kan worden.

