Google Education krijgt meer dat 30 updates die leraren en leerlingen moeten helpen in het onderwijs. De updates gelden vooral voor de integratie van AI-features in Classroom, maar ook Workspace. Daarnaast wordt de toegankelijkheid tot Google Education-oplossingen verbeterd.

De meeste updates die Google uitbrengt voor de Education-suite, gelden voor de Classroom-oplossing. Onderwijzers kunnen bijvoorbeeld YouTube-video’s aan studenten toewijzen en met behulp van AI hierover vragen stellen.

Daarnaast wordt het mogelijk data die met behulp van Google Forms is verzameld, in zogenoemde ‘practice sets’ om te zetten. Practice-sets zijn door AI gegenereerde opdrachten die al in 2022 werden geïntroduceerd.

Twee andere nieuwe features voor Classroom zijn contentbeheertools. Met de nieuwe Resources-tab in de Classroom-interface kunnen leraren door AI ontwikkelde oefeningen en ander lesmateriaal beheren.

Workspace-toevoegingen en toegankelijkheid

Voor de Workspace-oplossing binnen Google Education is onder meer een ingebouwd elektronisch ondertekeningstool geïntegreerd. Dit moet het verwerken van contracten makkelijker maken.

Verder richten de nieuwe features zich ook op toegankelijkheid. Google Meet binnen Education, ChromeOS en de Chrome-browser wordt vooral aangepakt. Meet maakt het nu mogelijk ondertiteling te generen in 30 nieuwe talen. Ook wordt het mogelijk videotegels ‘vast te pinnen’ aan de interface tijdens presentaties.

In ChromeOS kan de ingebouwde schermlezer nu ook tekst uit PDF-bestanden halen met behulp van OCR-technologie. Deze tekst kan ook hardop worden voorgelezen. Tevens krijgt de Reading Mode van de Chrome-browser deze tekst-naar-spraak-functionaliteit.

Nieuwe marktplaats AppHub

Ook zijn third-party integraties verbeterd. Hiervoor gaat de techgigant later dit jaar een marktplaats openen onder de naam App Hub. In App Hub kunnen third-party-aanbieders add-ons en integraties voor externe applicaties plaatsen. De add-ons in deze Google-marktplaats zijn gericht op verschillende use cases, zoals het maken van virtuele whiteboards en onderwijsprogrammeerconcepten.

Verder zijn in de updates ook nog verschillende mogelijkheden voor een betere securitycontrole toegevoegd. Zo kunnen gevoelige configuraties pas aangepast worden na toestemming van een hoofdbeheerder.

Nieuwe Chromebooks

Ten slotte presenteert Google voor zijn Education-portfolio ook een eigen reeks van 15 nieuwe Chromebooks. Zes van deze laatste modellen zijn zogenoemde Advanced Use modellen. Deze modellen bieden onder meer betere specificaties dan standaard Chromebooks en kunnen daardoor beter worden gebruik voor hardware-intensieve taken als coderen en het gebruik van AI.

