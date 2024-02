OpenAI voegt nieuwe functies toe aan de GPT Store om het gebruik van de marktplaats aantrekkelijker te maken. Het ondersteunt nu gebruikersbeoordelingen en uitgebreidere profielen van de makers.

OpenAI heeft onlangs via het social mediaplatform X twee nieuwe functies aangekondigd voor zijn GPT Store. De marktplaats, waar derde partijen en ontwikkelaars hun eigen op GPT gebaseerde chatbots kunnen aanbieden, zal nu ‘user ratings’ bevatten.

Gebruikers van GPT’s kunnen binnenkort via een dropdown-menu onder de naam van de betreffende GPT in de linkerbovenhoek de optie ‘Send feedback’ selecteren. Vervolgens kunnen ze een waardering achterlaten via een interactief pop-up element, waarmee ze een rating van één tot vijf sterren kunnen geven. Ook is er een tekstblokje waarmee ze een ‘optionele privé e-mail’ naar de maker kunnen sturen en een aanvinkblokje waarin gebruikers eventueel hun eigen e-mailadres kunnen achterlaten.

Meer informatie over ontwikkelaars

Naast de beoordelingsfunctionaliteit krijgt de GPT Store ook de mogelijkheid voor ontwikkelaars om meer informatie over zichzelf te geven. Wanneer gebruikers op hun naam klikken, opent zich een scherm waar ontwikkelaars extra informatie kunnen delen, zoals links naar een LinkedIn-pagina, een X-account of een website.

Deze pagina biedt ook een overzicht van de gemiddelde waardering die de ontwikkelaar of zijn GPT heeft ontvangen, evenals het totale aantal uitgebrachte beoordelingen. Tot slot toont de pagina ook het totale aantal ‘conversaties’ of interactiesessies die met de betreffende GPT zijn uitgevoerd.

