Google zou uitgevers 10.000 dollar per maand betalen voor het publiceren van artikelen die met een onbekende AI-tool van het bedrijf worden gemaakt.

Google zou, zo schrijft Adweek, onlangs met een aantal onafhankelijke uitgevers een overeenkomst hebben gesloten. Hiermee krijgen deze uitgevers gedurende 12 maanden toegang tot een nog niet bekende AI-tool die zich nog in een bètafase bevindt. Dit is mogelijk in het kader van het Google News Initiative, dat in 2018 werd gestart.

Voorwaarden voor uitgevers

Binnen de overeenkomst publiceren de uitgevers een van tevoren vastgesteld volume van AI-gegenereerde artikelen op hun eigen platforms.

Zij moeten Google hiervoor van een lijst van externe websites voorzien die regelmatig nieuws en verslagen brengen voor hun doelgroep. Via een dashboard kunnen zij door AI gegeneerde samenvattingen van berichten of artikelen op deze websites krijgen en die door een menselijke redacteur laten bewerken of direct publiceren. Google eist niet dat deze artikelen als AI-gegenereerde content worden aangemerkt.

Google vraagt de uitgevers dagelijks drie van deze AI-gegenereerde artikelen te plaatsen, één nieuwsbrief per week te versturen en maandelijks één marketingcampagne uit te voeren. Bovendien leveren de uitgevers Google ook analytische en feedback over deze door AI gegenereerde artikelen en verslagen.

10.000 dollar per maand en tooling

In ruil voor het plaatsen van de AI-content krijgen de diverse uitgevers maandelijks een tegemoetkoming van 10.000 dollar.

Ook krijgen zij in sommige gevallen gratis toegang tot de tools waarmee deze AI-gegenereerde artikelen worden gemaakt. Die tools helpen de uitgevers met het efficiënter maken van verrijkte content. Dit doet men door bijvoorbeeld recent gepubliceerde rapporten van andere organisaties als overheden of andere nieuwsorganisaties te indexeren, samen te vatten en als een nieuw artikel te publiceren.

Welk tool en/of AI-model Google de uitgevers ter beschikking stelt, blijft onduidelijk. Geruchten stellen dat het mogelijk gaat om de eerder door Google aangekondigde ‘Genesis-tool’. Dit zou een persoonlijke AI-assistent voor journalisten zijn. De tool zou bijvoorbeeld kopij kunnen genereren.

Google bevestigt samenwerking

In een reactie richting Adweek bevestigt Google dat het bezig is met nieuwe samenwerkingen met vooral kleinere uitgevers. Beide partijen zouden onder meer brainstormen over hoe AI-tooling journalisten bij hun werkzaamheden zou kunnen helpen.

De techgigant geeft met klem aan dat de stelling dat tooling vooral zou worden gebruikt voor het herpubliceren van andermans werk, niet waar is. De tooling zou zich meer erop richten om journalisten van deze kleine uitgevers te helpen met het produceren van op feiten gebaseerde content uit publieke bronnen, zoals die van overheden of gezondheidsorganisaties.

Ten slotte geeft Google expliciet aan dat deze tools de belangrijke rol die journalisten spelen op het vlak van verslaglegging en het maken en factchecken van hun artikelen, niet kunnen vervangen.

