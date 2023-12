Google Nieuws bevat advertenties die lijken op nieuwsberichten, maar eigenlijk oplichting zijn. Cybercriminelen proberen daarmee gebruikers om de tuin te leiden met nagemaakte versies van bijvoorbeeld het AD of nu.nl. Het laat zien dat Google het eigen formaat bij lange na niet bij kan houden, terwijl het de verantwoordelijkheid bij anderen plaatst.

Onderzoek van nu.nl wees uit dat kwaadwillenden Google Nieuws-advertenties misbruiken om gebruikers in de val te lokken. Een legitiem ogend artikel spoorde een nu.nl-lezer bijvoorbeeld aan om cryptomunten aan te schaffen, een fout die “aardig wat geld” zou hebben gekost. Los van het gevaar van oplichting stipt nu.nl aan dat de nepberichten zorgen voor de verdere verspreiding van misinformatie. Het schaadt eveneens de reputatie van de nieuwssites.

Google zegt er alles aan te doen om valse advertenties te weren, maar dat het een eeuwig “kat-en-muisspel” is met cybercriminelen. Ook moedigt het gebruikers aan om schadelijke advertenties te melden. Over de reactie van Google heeft nu.nl weinig te zeggen. Wel valt er veel op af te dingen. Kan Google zo eenvoudig de eigen verantwoordelijkheid naast zich neer leggen?

Schaalprobleem

Google zegt in 2022 5,2 miljard advertenties te hebben verwijderd en 6,7 miljoen adverteerdersaccounts te hebben verbannen van het eigen platform. Met dank aan duizenden medewerkers en geautomatiseerde detecties weet het al veel uit de lucht te halen. Ook werkt men voortdurend aan nieuwe methodes om bijvoorbeeld reclame die niet voor kinderen geschikt is als zodanig aan te stippen. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. Begin dit jaar wist malware zich zelfs te verspreiden via Google-advertenties.

Google spreekt dus over een kat-en-muisspel, waarbij cybercriminelen na elke versterking van het Google-beleid nieuwe manieren verzinnen om dit beleid te omzeilen. Die retoriek horen we vaker als het gaat om cybersecurity. Echter gaat het bij security-partijen om het beschermen van een kwaad waar zij uiteindelijk niet aan bijdragen. In het geval van Google is dat wel zo, want de plaatsing van talloze gepersonaliseerde advertenties bij verzameld nieuws creëert het probleem.

Het lijkt erop dat Google kampt met een schaalprobleem. Wereldwijd voorziet het miljarden online bezoekers van gepersonaliseerde nieuwsfeeds, met inkomsten uit advertenties als voornaamste verdienmodel voor deze dienst. Android-gebruikers ontkomen er nauwelijks aan, aangezien de feed met een enkele swipe naar rechts te vinden is. Elke individuele advertentie goed laten keuren door mensen is op een wereldwijde schaal wellicht niet praktisch. Deze schaal heeft het advertentieplatform van Google wel dermate succesvol gemaakt dat Europese regelgevers een opsplitsing ervan overwegen. Aangezien de rechter zich in Amerika al heeft gekeerd tegen de monopolie van Google op het gebied van de Play Store, is verdere actie tegen de dominante marktpositie van het bedrijf niet ondenkbaar.

