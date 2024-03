Cohere wil met zijn nieuwe model Command-R de concurrentie aangaan met andere aanbieders van LLM’s voor groot zakelijk gebruik. Dit model moet bedrijven vooral helpen bij grote hoeveelheden productieworkloads.

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe Command-R-model van Cohere is onder andere de verbeterde Retrieval Augmented Generation (RAG)-functionaliteit. Hiermee kunnen bedrijven toegang krijgen tot kennis die zij anders niet krijgen. Het LLM zoekt hiervoor in private databases en gebruikt deze informatie om antwoorden te geven en de nauwkeurigheid en het nut van zichzelf te verbeteren.

RAG zorgt er bijvoorbeeld voor dat LLM’s minder ‘hallucinaties’ hebben en dat daardoor antwoorden veel nauwkeuriger worden.

Command-R gebruikt voor deze mogelijkheden en het verbeteren van RAG de bestaande eigen Embed- en Rerank-technologie. Desondanks geeft de AI-ontwikkelaars dat ook zonder het gebruik van deze bestaande technologie Command-R beter presteert dan vergelijkbare LLM’s.

Toepassing andere tooling

Daarnaast maakt Command-R het gebruikers mogelijk andere tools (via API’s) beter in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan code-interpreters of andere tools die het LLM zeer moeilijke taken geautomatiseerd laat uitvoeren.

De functie Tool Use laat ontwikkelaars Command-R gebruiken als een engine voor het automatiseren van taken en workflows die vaak interne infrastructuur als databases en software tools, of externe CRM-systemen of zoekmachines moeten gebruiken. Hiermee kunnen zij dan tijdsintensieve of handmatige taken automatiseren. Of taken die voorheen meerdere systemen en complexe redeneringen en beslissingen nodig hadden.

Andere belangrijke functionaliteit die Command-R van Cohere biedt, is onder meer een langer context-window dan andere modellen. Het context window van Command-R biedt volgens de AI-ontwikkelaar maximaal 128.000 tokens.

Overige features

Command-R is nu beschikbaar voor tien grote talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Japans, Chinees, Koreaans en Arabisch. De toevoeging van Embed en ReRank geeft nog eens 100 talen extra.

De LLM is beschikbaar voor alle platforms van de hyperscalers, maar ook toepasbaar in een on-premises-omgeving voor die marktsegmenten die een meer specialistisch of gereguleerd AI-gebruik vereisen.

Nieuwe investeringsronde

De komst van Command-R gaat samen met een nieuwe investeringsronde waarover de AI-ontwikkelaar nu zou onderhandelen, schrijft Venturebeat. Cohere zoek nieuwe investeerders voor een bedrag van tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar.

Doel van de het ophalen van het investeringskapitaal is onder meer het verhogen van de marktwaarde van het bedrijf. Na de laatste investeringsronde in juni 2023 werd de marktwaarde van Cohere op 2,2 miljard dollar geschat.

Een hogere marktwaarde moet Cohere als AI-specialist een grotere concurrent maken voor andere AI-ontwikkelaars. Denk hierbij aan OpenAI en Anthropic. Wie nu mogelijk (opnieuw) in Cohere gaan investeren, is nog niet bekend.

