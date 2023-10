Canva onthult Magic Studio, een overkoepelende term die het gebruikt voor een verzameling AI-mogelijkheden in de designtool. Het geeft de mogelijkheid onderdelen in een afbeelding aan te passen, maar kan ook worden ingezet om gecreëerde designs over te zetten naar een ander formaat. Daarnaast kondigt de designtool een samenwerking aan met Runway ML, een AI video start-up.

Canva viert zijn tiende verjaardag met de onthulling van Magic Studio. Onder deze naam komen verschillende generatieve AI-oplossingen beschikbaar die de designtool toegankelijk maakt voor professionele designers en beginners.

Ontwerpen automatisch omzetten

Voor professionele designers kan Magic Switch een enorme tijdswinst opleveren. Deze tool laat gebruikers een afgewerkt design overzetten naar ieder gewenst formaat. Dat bespaart tijd bij het uitwerken van een campagne waarin éénzelfde design wordt overgebracht naar bijvoorbeeld posters, e-mailafsluitingen en social media posts.

Naast het eenvoudig omzetten naar verschillende formaten, kan een gebruiker de campagne snel omzetten naar meerdere talen. Magic Switch biedt namelijk ondersteuning voor 134 talen en kan ook realtime tijdens het opmaken van bijvoorbeeld een campagne teksten vertalen.

Het beeld voor de campagne is voortaan ook vanuit de bureaustoel te creëren. Door de integratie van DALL-E van OpenAI en Imagen van Google, is ieder idee snel in een afbeelding om te zetten.

Als de rest van de campagne ook nog niet op poten staat, maar tijd begin te dringen, kan Magic Design nog een hulpmiddel zijn. De tool vertrekt vanuit een tekst of afbeelding en laat de gebruiker een kleurenschema kiezen, om designs te ontwerpen die voldoen aan je wensen. De tool is ook beschikbaar in de omgevingen voor het creëren van video’s en presentaties.

Foto’s bewerken met AI

Bekend met de AI-mogelijkheden van Adobe Firefly? Dan zal Generative Expand je niet onbekend zijn. De tool vergroot probleemloos de achtergrond van een geïmporteerde foto door AI de ruimte vanaf de zijkanten te laten aanvullen. Canva maakt dezelfde technologie beschikbaar onder de naam Magic Expand.

Een andere handige functie is Magic Grab. Dat stelt de gebruiker in staat een element in de afbeelding aan te duiden dat het graag wil bewerken of verplaatsen. Staat een persoon bijvoorbeeld aan de linkerkant van de foto, maar maak je daar graag ruimte om tekst te plaatsen? Dan duid je met Magic Grab gewoon de persoon aan en kan je deze nadien naar de rechterkant van de afbeelding overbrengen.

Vind je daarna de opmaak van de tekst toch niet zo mooi of mis je nog een special effect om het geheel af te maken? Dan helpt Magic Morph met het aanpassen van vormen en teksten. Wat je graag wil creëren geef je in een uitleg gewoon mee aan AI en de technologie doet de rest. Bovendien kan de gevraagde stijl eenvoudig naar meerdere elementen worden overgebracht.

Magic Edit is er tot slot voor het aanpassen van objecten of achterronden in de foto. Wil je bijvoorbeeld dat de persoon met de oranje blazer van hierboven geen oranje blazer maar een paarse draagt, dan markeer je gewoon het gebied van de blazer en geeft je in woorden je wens door.

Samenwerking Runway ML

Daarnaast kondigt Canva een samenwerking aan met Runway. Dat maakt dat generatieve AI-tools niet alleen voor foto’s te gebruiken zijn, maar ook in video’s. De nieuwigheden zitten gebakken in Magic media-tool en maakt het voor gebruikers mogelijk om een bestaande afbeelding of een tekstbeschrijving tot leven te wekken in een automatisch gegeneerde video. Video’s zijn beschikbaar om te delen in de Canva-gemeenschap, maar kunnen ook offline gebruikt worden in MP4 of GIF.

Voor Canva is Magic Studio een handige feature om een groter publiek op de designtool te krijgen: “Wij geloven dat AI een ongelooflijk potentieel heeft om de 99% van de kantoormedewerkers die geen ontwerptraining hebben gevolgd of geen toegang hebben tot professionele ontwerptools, een boost te geven”, zegt Cameron Adams, mede-oprichter van Canva en Chief Product Officer, aan VentureBeat. Dat neemt echter niet weg dat de technologie ook het leven van designers ook gewoon eenvoudiger maakt en ze afhelpt van saaiere en tijdsintensieve taken.

Dat alles komt met een laag van veiligheid onder de noemer Canva Shield. Dat stelt een rem op de creatie waardoor het niet mogelijk wordt onveilige inhoud te zien of te genereren. Daarnaast zitten er extra’s in voor zakelijke gebruikers. Zij krijgen gratis AI-vrijwaring en zorgen dat beheerders van de accounts kunnen instellen welke onderdelen van Magic Studio bruikbaar worden in de onderneming.

Verder heeft het een creatieve oplossing voor het trainen van eigen modellen. De designtool zal designers die hun werk afstaan voor het trainen van modellen namelijk belonen. Hiervoor kunnen designers zich aanmelden in het Creator Compensation Program. Deelnemers krijgen een bonus voor de aanmelding dat opgevolgd wordt door een maandelijkse uitbetaling voor zolang zij het toelaten dat hun creaties worden gebruikt. Details over de uitbetalingen zijn niet beschikbaar.

Canva toont opnieuw dat het serieus wil meespelen in het veld van designtools. Magic Studio volgt maar net op de algemene beschikbaarheid van Firefly van Adobe in alle Adobe-diensten en de onthulling van GenStudio dat de content supply chain voor zakelijke gebruikers vereenvoudigt. Bovendien zwakt Adobe de diensten van Firefly al sterk af voor gratis gebruikers, waardoor zij nog maar enkele magere functies overhouden ten opzichte van wat Canva beschikbaar stelt voor gratis gebruikers. Magic Write, Magic Design en Magic Edit zal alvast voor iedere gebruiker beschikbaar komen, maar kan wel limieten in het aantal mogelijke bewerkingen in zich dragen.

